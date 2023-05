Sebastián Villa y la negativa racha que buscará romper contra Colo Colo en Copa Libertadores

Frente a la sequía goleadora de Sebastián Villa en el ataque ‘Xeneize’, Jorge Almirón ya empieza a preocuparse de cara a la dos grandes retos que le competen a Boca Juniors en esta semana, donde enfrentarán a Colo Colo por la Copa Libertadores y a River Plate en el rentado local.

Así como lo publicó el reconocido diario argentino ‘Olé’, la última vez que Villa convirtió fue frente a Patronato desde los doce pasos, juego correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina en octubre del 2022.

“Desde ese entonces hasta el pasado sábado contra Racing, el colombiano no pudo gritar (son 19 partidos con 1305 minutos disputados sin anotar)”, citó el portal, quien también enfatizó en que Villa no ha contado con la fortuna y claridad necesaria de frente al arco, pues, en el juego con la ‘academia’, el extremo de 26 años tuvo tres situaciones claras que no pudo convertir en gol.

Cabe resaltar que el último Superclásico donde Boca Juniors visitó el estadio Monumental, Sebastián Villa se llevó un grato recuerdo, siendo el jugador ‘cafetero’ autor de la única anotación del encuentro, con la que los ‘Xeneizes’ celebraron victoria en campo visitante. Aquel compromiso culminó por 0-1.

Publicidad

Un año después, el ‘azul y oro’ nuevamente se enfrentará a la ‘banda cruzada’, justamente en el estadio Monumental, donde ambas escuadras se verán las caras el domingo 7 de mayor por la jornada 15 de la Primera División del fútbol argentino, donde River Plate es el actual líder de la competencia con un total de 34 unidades.

Por otra parte, en el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo F en la Copa Libertadores, Boca Juniors medirá fuerzas este miércoles contra Colo Colo, juego en el que los argentinos irán en busca de un resultado positivo que los adueñe de la primera posición de la zona, donde actualmente comparte con los chilenos, que también suman cuatro puntos.

Se espera en este encuentro Sebastián Villa marque su primer gol del 2023 con la camisa ‘Xeneize’ y encamine su racha goleadora en la presente temporada, es por eso que, así como lo confirmó ‘TyC Sports’, lo más probable es que el jugador colombiano aparezca en el onceno titular de Jorge Almirón, para este crucial encuentro en la competencia continental.

Publicidad

“Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Valentín Barco; Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luis Advíncula, Luis Vázquez y Sebastián Villa”, fue la posible alineación que publicó el portal argentino en su página web.