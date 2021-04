Sebastián Villa y su lado más personal: tiene plasmado en su piel cosas importantes para él

Sebastián Villa se destacó el fin de semana, en la victoria de Boca Juniors , en la Copa de la Liga Argentina, donde anotó uno de los goles del triunfo contra Tucumán.

Ahora, en 'Boca Predio', se le vio al futbolista colombiano mostrando todos los tatuajes que tiene y explicó las razones de cada uno.

"El primero me lo hice en Colombia, cuando jugaba en el Tolima . Es el nombre de mi mamá y ahí dije que solo me haría ese, después me hice un búho porque da buena suerte", dijo de entrada.

Además, recordó a una de las personas que estuvo presente en su infancia y que ya partió de este mundo hace un tiempo. También la plasmó en su piel.

"Este es el nombre de mi tía Norela, la mujer que me crio, también tengo la fecha en que murió ella", agregó el jugador 'cafetero'.

El 'xeneize' se prepara para su debut en la Copa Libertadores , en la que tendrá que viajar a La Paz, para enfrentar a The Strongest en la primera jornada.