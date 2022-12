Sebastián Villa y su lío en Argentina, desde la opinión de un directivo de Boca Juniors

Mario Pergolini, segundo vicepresidente, aseguró que tiene una postura diferente a la de la institución en el caso de la denuncia de violencia de género que tiene en contra el colombiano.

Todos los santos días Sebastián Villa es tema de conversación en Argentina. Este martes, el que opinó sobre la situación del colombiano fue el directivo Mario Pergoloni, quien desde un primer momento había dejado en evidencia su deseo de tomar medidas radicales por la acusación de violencia de género interpuesta por Daniela Cortés.

"Como empleadores, no podemos tomar una decisión -en el caso Villa- sin tener una explicación clara o que la Justicia se expida sobre lo que sucedió. El club no ha tomado partido en esto, solamente vamos a esperar para ver qué hacer", indicó el directivo argentino.

Pergoloni dejó entrever que no ha estado de acuerdo con algunas posturas al interior de Boca en el caso del exjugador del Tolima. Así agregó que "la verdad que mi postura personal tiene que diferir un poco de la postura institucional. Podría decirte otra cosa, pero no me parece que me corresponda por el lugar que estoy ocupando en este momento".

Desde los últimos días del mes de abril estalló la denuncia de la colombiana Cortés y en días y semanas posteriores se han conocido acusaciones de las dos partes y también de los abogados argentinos que llevan el proceso.