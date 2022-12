Sebastián Villa y un año complicado: ¿de indiscutible a la MLS?, se preguntan en Argentina

El jugador colombiano no ha contado con minutos para el entrenador Gustavo Alfaro y esto habría despertado el interés de LA Galaxy, dirigido por Guillermo Barros Schletto, extécnico 'xeneize'.

Sebastián Villa no pasa por un buen momento en Boca Juniors. Desde la llegada del técnico Gustavo Alfaro, el extremo derecho se ha visto relegado dentro del equipo. El cambio de esquema no le ha beneficiado y el pasado fin de semana no fue ni al banco en el partido contra Belgrano de Córdoba por la Superliga de Argentina.

Pese a que la semana pasada Nicolás Burdisso, ex futbolista y ahora directivo de Boca, desmintió una versión que indicaba que el club le habría comunicado a Villa que buscara equipo, el colombiano sigue sin encontrar su espacio en el equipo.

Dicha situación podría derivar en un cambio de aires para el ex Deportes Tolima, quien podría llegar a Los Ángeles Galaxy, conjunto dirigido por el estratega Guillermo Barros Schelotto, quien hasta diciembre pasado estuvo a cargo del 'Xeneize'.

El diario 'Olé' reveló que factores como la nula continuidad que está teniendo en Boca, el haber sido pieza clave para el 'Mellizo' cuando coincidieron en Boca y que aún hay tiempo para una posible negociación (el mercado de pases termina el 1 de marzo en Estados Unidos), podrían facilitar en cierta medida el fichaje.

Sin embargo, el mismo medio aclara un aspecto importante que dificultaría el reencuentro entre Villa y Schelotto: los cupos son limitados y la prioridad del cuerpo técnico del Galaxy sería reforzar su defensa, al ya tener un ataque con figuras como Zlatan Ibrahimovic o Giovani Dos Santos.

En este 2019, Sebastián Villa solo ha disputado 10 minutos de manera oficial, los cuales fueron en la victoria por 4 a 0 contra San Martín de San Juan por la Superliga de Argentina.

