Falcao García no terminó de buena manera la temporada 2020/2021 con el Galatasaray: su equipo no logró el campeonato local en Turquía y 'El Tigre' no pudo jugar varios compromisos decisivos en el final de la campaña por lesiones.

Luego de esto, varios han sido los comentarios que llegan desde territorio turco, la mayoría apuntan a que el ariete colombiano no continuaría su carrera en el equipo 'amarillo y rojo', de Estambul.

En las últimas semanas se conoció que, el mismo equipo, le habría indicado al '9' que buscara un nuevo club para su futuro, pero el jugador expresó querer cumplir con su contrato a cabalidad, tal como informaron los medios turcos.

Ahora, 'Sporx' ha publicado que "Si Fatih Terim permanece en el cargo, no considera a Falcao García en sus planes futuros...Se esperan ofertas oficiales del Inter Miami, Portland y DC United, que se encuentran entre los equipos interesados en Falcao, quien gana un salario neto de 5 millones de euros al año".

Así las cosas, más detalles se van conociendo sobre los clubes que quieren contar con los servicios del futbolista 'cafetero' tras varios rumores que lo situaban de regreso al fútbol americano.

Restará conocer las posibles ofertas que le lleguen a Falcao García para ver si el atacante las acepta, o no.