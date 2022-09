¿ Será qué James Rodríguez repetirá la historia de Rivaldo en Olympiacos?

James Rodríguez es nuevo jugador del Olympiacos . El '10' de la Selección Colombia arribó al fútbol griego, proveniente de Al-Rayyan, de Qatar, en busca de confianza, minutos y mayor competencia para de esta manera acercarse al nivel que tuvo otros equipos del viejo continente, tales como Porto , Mónaco , Real Madrid y Bayern Múnich .

La historia de Rivaldo en el Olympiacos

Rivaldo se convirtió en nuevo jugador del club griego en el verano del 2004, tras haber fracasado en el AC Milan y haber disputado muy pocos encuentros con el Cruzeiro. Sin duda alguna el brasileño no pasaba por el mejor momento, en su carrera deportiva.

Publicidad

Aunque clubes ingleses, alemanes, entre otros países se interesaron por contratar a Rivaldo, fue Olympiacos el club que logró cerrar el traspaso del entonces jugador.

Rivaldo defendió la camiseta de los ‘rojiblancos’ durante tres años, y poco a poco se fue identificando tanto con el club como con la afición, el cariño que la gente le expresaba, él se los devolvió dentro del terreno de juego y es que los números hablan por sí solos: El ex jugador nacido en Recife, Brasil disputó 101 encuentros con el conjunto ‘leyenda’ ,en todas las competiciones, logrando anotar 43 goles y 23 asistencias. Allí logró recuperar la confianza dentro de la cancha jugando con Olympiacos y logró demostrar la calidad de jugador que era, convirtiéndose incluso ídolo de la institución de Atenas.