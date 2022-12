Sergio Agüero lamentó el fallecimiento de Andrés Balanta, recordó su caso y se le vio muy afectado

La noticia del fallecimiento de Andrés Balanta ha sido uno de los hechos más tristes en la historia del fútbol colombiano; quien fuera canterano del Deportivo Cali e incluso uno de los pilares del titulo del cuadro 'azucarero' a finales del año anterior, murió con tan solo 22 años luego de que sufriera una descompensación en medio de un entrenamiento con Atlético Tucumán , club en el que se encontraba, tras sumar destacadas actuaciones con el combinado caleño.

A pesar de los múltiples intentos por reanimar al futbolista, el colombiano no soportó y su deceso se dio cuando se encontraban en el camino rumbo al hospital, tal como confirmaron diferentes medios argentinos en la tarde de este martes, cuando salieron las primeras informaciones desde el sur del continente.

La situación llamó la atención del mundo fútbol el cual se vistió de luto y generó la reacción de varios personajes al enterarse de la noticias, entre los que se encuentra Sergio 'Kun' Agüero, quien conoció la noticia en medio de una transmisión de streaming que el ahora exfutbolista acostumbra a hacer.

“No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mier...”, dijo el 'Kun' una vez se percató de la noticia

El argentino lamentó la situación, visiblemente afectado: “Me acuerdo claramente de que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso, a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles, que no se detectó…eso es muy difícil”.

“Me dijo ‘tuviste suerte', porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”, continuó.

De igual forma, el exjugador del Barcelona comentó cómo fue la situación que el vivió en aquel duelo entre el cuadro 'culé' y el Deportivo Alavés, en el cual tuvo que salir sustituido tras sufrir un fuerte dolor en el pecho y el que sería su último partido en el fútbol profesional: “Sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, como que em apretaba fuerte. Me empecé a desesperar y ahí me agarró el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que como no bombeaba bien se me había ido para arriba. Entonces eso hace que la presión te ahogue y te desmayes”.

“Claramente es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije, ‘me estoy por desmayar'", comentó la figura pública quien comparó la situación con la vivida por Christian Eriksen, mundialista con Dinamarca en Qatar 2022.

“Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas del Atlético (Tucumán). Qué mierda”, finalizó.