Sergio Otálvaro: "En algún momento pensé en dejar el fútbol, viví tiempos difíciles"

El lateral derecho habló en Paraguay, donde sigue con su carrera deportiva jugando para el Olimpia. Recordó un momento en el que no quería jugar más.

Sergio Otálvaro tiene una carrera deportiva con recordados pasos por Santa Fe, Junior y ahora en Olimpia, de Paraguay, en donde se encuentra en la actualidad pasando la cuarentena y el confinamiento por la llegada del coronavirus.

Publicidad

James Rodríguez no se movería de Madrid: vuelve a sonar con fuerza para el Atlético

Sin embargo, para el antioqueño no todo fue color de rosa, ya que en una declaración al medio paraguayo 'Radio San Vicente' recordó que pensó en no jugar más, cuando aún era juvenil.

"Una vez un ex técnico mío me llamó y me dijo que había una posibilidad de ir a entrenar en Rionegro, equipo de segunda división en ese entonces para que fuera a entrenar para ver si tenía la posibilidad de volver a jugar. Le dije que no que ya estaba cansado que el fútbol me había golpeado mucho que ya no quería, en ese momento había nacido mi hija y la situación económica se tornaba muy complicada", dijo inicialmente el lateral antioqueño.

Sin embargo, finalmente tomó dicha opción y pudo arrancar en su carrera, que ya acumula más de una década y con un presente en el que ha logrado títulos a nivel internacional con Olimpia.

Publicidad

Juan Carlos Osorio y un defensor internacional: "En México lo tratamos muy mal"

"Es un orgullo y una responsabilidad a la vez, porque eso me da pie para seguir trabajando para seguir brindándole alegría a la gente y seguir dejando el nombre de Colombia en lo más alto", finalizó Otálvaro.

Publicidad