Sergio Otálvaro: "Es difícil ver a Santa Fe así, a uno como hincha le duele lo que pasa"

El lateral derecho se acabó de coronar como campeón en el fútbol de Paraguay con el Olimpia y este lunes contó detalles de su logro en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Sergio Otálvaro entregó el fin de semana buenas noticias desde Paraguay, en donde ganó con Olimpia el título y erigiéndose como una de las fichas clave del esquema del técnico Daniel Garnero.

Además de darle un vistazo al balompié paraguayo, el lateral antioqueño se mostró dolido por el presente de Santa Fe, equipo en el que jugó en el pasado, y manifestó su ilusión de algún día tener una oportunidad en la Selección Colombia de mayores.

* El fútbol paraguayo

“El fútbol acá es muy físico, es un juego muy aguerrido y la pelota quieta es muy importante. Estoy contento, agradecido con Dios por todo lo que me ha brindado y esperemos que podamos seguir en esta senda."

*Su mayor virtud

"Centrar es una gran virtud que tengo y con los buenos cabeceadores que hay en el equipo, se pudo aprovechar para sacar buenos resultados que ayudaron a conseguir este nuevo título.”

* La clave del tricampeonato

"La calidad de personas que conformamos este equipo, el técnico con toda su comitiva. Daniel Garnero es un entrenador muy táctico, trabajador y que sabe a lo que juega. Además, no puede faltar la gran institución que es Olimpia, encabezado por su presidente."

* La Selección Paraguaya

“Todos sabemos del pequeño paso de Juan Carlos Osorio, pero ahora la Selección paraguaya está haciendo un proceso con muchachos jóvenes y que van a dar de qué hablar. Así que el partido con Colombia en la Copa América será muy lindo y disputado, ya que nosotros también tenemos grandes jugadores y con mucha experiencia."

*Su sueño con la Selección Colombia

“Nunca se pierde la esperanza, es triste cuando no te llaman porque este es el sueño de todos los jugadores, pero Dios sabrá cuando sea necesario que me llamen. La experiencia que he adquirido en el extranjero me hace sentir preparado y listo para cuando me necesiten.”

* Independiente Santa Fe

“Es difícil ver a Santa Fe así, a uno como hincha le duele lo que pasa. Santa Fe es un equipo grande del país y en la última época estaba figurando en el plano nacional como internacional. Así que, ojalá podamos ver nuevamente al equipo siendo protagonista, porque su hinchada lo merece."

