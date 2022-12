“Sería feliz en Boca, me gustaría”: Edwin Cardona

El jugador colombiano resaltó que la decisión de irse de Monterrey pasa por razones personales y admitió que el equipo argentino sería un destino importante, para seguir con su carrera deportiva.

Cardona le concedió una entrevista al programa ‘Closs Continetal’ de Argentina, en donde habló sobre los rumores que se conocieron sobre el supuesto interés de Boca Juniors por hacerse con sus servicios.

Publicidad

“Hasta el momento no sé nada, hay rumores y me puse contento. Si hay un acercamiento me interesaría mucho. Me tocó ver cuando jugaban Riquelme, Palermo y Guillermo Barros Schelotto. Incluso tengo un hermanito que es hincha”, dijo el centrocampista cafetero.

Lea acá: Héctor Cárdenas habló de un jugador que sonó para Millonarios

Cardona recordó que durante su paso por Monterrey su rendimiento fue muy bueno pero busca crecer en su carrera, “en México el nivel es bueno, pero sabemos lo que representa el fútbol argentino”.

Sobre el final de la entrevista, el oriundo de Medellín habló sobre los colombianos que juegan en el club.

Publicidad

“(Wilmar) Barrios es como si fuese mi hermanito, estamos juntos siempre, A Fabra y a Sebastián Pérez también les tengo mucho cariño. Estoy muy feliz de que les vaya bien”.