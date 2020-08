“Si Alfredo Morelos fuera argentino o brasileño, se lo estaría peleando el Real Madrid”

El futuro de Alfredo Morelos sigue siendo una incertidumbre. Pese a que tiene chances de jugar este jueves frente a Bayer Leverkusen, por la vuelta de los octavos de la Europa League, tiene ofertas sobre la mesa. No en vano, Rangers fichó esta misma semana a dos delanteros.

Y es el Lille el que toma ventaja para hacerse con el delantero colombiano, al ser el equipo que mayor interés ha mostrado. “Es un club con un buen proyecto”, le dijo a GolCaracol.com Víctor Hugo Montaño, quien los enfrentó por más de diez años y es el futbolista de nuestro país que duró más tiempo en el fútbol francés.

Montaño se retiró el año pasado con 35 años cumplidos. Su última camiseta fue la de Orsomarso, de la segunda división; y después de su periplo por Francia, donde jugó con Istres, Montpellier y Rennes, estuvo en México con Toluca, en Bahréin con Riffa Club y en El Salvador con FAS.

“Estoy enfocándome en ver diferentes opciones. Con ganas de estudiar y trabajar como agente de jugadores para llevar jugadores jóvenes al fútbol europeo. Ayudarlos a desarrollar un proceso acá, para que lleguen allá con bases sólidas”.

¿Cómo se dio su llegada a Europa?

“Estaba en Millonarios, donde sé que si hubiera jugado por ahí un año más pudiera haber dejado una huella, y después de haber jugado con la Selección Colombia el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos en 2013, me llegó la oferta de Francia. Yo era joven y tenía la ilusión de ir a Europa, entonces no lo pensé mucho”.

¿Dónde estuvo la clave para mantenerse por más de una década en el fútbol francés?

“Tener los pies en la tierra. Son mundos diferentes y allá por ahí tienes cosas a la mano, que en ningún otro lado de van a dar. La clave está en no ‘marearse’ con todo eso. Y seguir demostrando las ganas siempre, eso fue lo que vio en mí Montpellier y por eso apostaron siempre por mí. Allí fueron los mejores años de mi carrera”.

¿En Montpellier le hablaban mucho del ‘Pibe’ Valderrama?

“Todo el tiempo. El asistente técnico, Pascal Baills, jugó con él y decía que tenía un temperamento impresionante, que corría con la cabeza y por eso todos se la daban al ‘Pibe’. También me habló de Víctor Bonilla, a quien lo recuerdan muy bien. En el estadio de Montpellier hay una plaqueta grande con los nombres de los jugadores más importantes, en la que estaban ellos, y yo le dije al presidente que algún día tendrían que poner el mío”.

¿Lo pusieron?

“Sí, fue una de las mejores cosas de mi carrera. El francés valora y reconoce al jugador que se esfuerza por hacer las cosas bien. Y fíjate que la primera vez que yo me fui de Montpellier fue porque contrataron a Olivier Giroud y pues yo venía de mi mejor temporada jugando como centro delantero, por lo que no quería irme a jugar a la banda entonces pedí que me vendieran. Pero nunca hubo ningún tipo de rencor y después volví”.

¿Le gustaría ver a Alfredo Morelos en Francia?

“Yo respeto mucho lo que ha hecho Morelos en Rangers, pero si eso lo hubiera realizado un argentino o un brasileño, seguro se lo estarían peleando equipos como Real Madrid, Barcelona o Manchester United. Sin desmeritar al Lille, que es un buen equipo que le puede traer grandes beneficios a su carrera, a uno como colombiano siempre le va a costar el doble para llegar a los clubes de élite”.

¿Por qué le dice?, ¿a usted le sucedió?

“Sí, cuando estuve en Montpellier hubo un interés real de Marsella y Borussia Dortmund. También de España, pero nunca supe los equipos. Sin embargo, todos ponían peros. No les bastaba con una buena temporada, exigían que tenía que repetir lo hecho varias veces, para ahí sí, de pronto, contratarme y apostar por mí. Cuando yo veía que otros jugadores, de la misma liga y haciendo menos, ya eran vendidos a grandes equipos”.

La ventaja de Morelos es que tiene 24 años y todavía podría llegar a un equipo de primer nivel…

“Sí, es un jugador que te hace 20 goles por temporada; ¿qué equipo no lo querría? Y bueno, llegaría a un Lille que tiene un proyecto joven, vende muy bien, el técnico (Christophe Galtier) ama los jugadores sudamericanos, aparte del PSG pelea los primeros lugares y ya al menos lo podremos ver en televisión -no solo cuando jugaba torneos europeos-”.

¿Qué diferencias hay entre la Liga de Francia de su época a la de hoy en día?

“Cuando yo llegué, la transferencia más cara del PSG había sido la de Mario Alberto Yepes. Ya después pasó lo que todos sabemos y ahí fue que me tocó enfrentar a los Zlatan Ibrahimovic, Edison Cavani, ‘Pocho’ Lavezzi, David Beckham y todas esas estrellas. Más o menos el tipo de figuras que Morelos enfrentaría. Si él va con ese carácter que ha mostrado, la va a romper. En Francia a diferencia de Escocia, no va a tener ese tipo de problemas que le inventan por su forma de ser”.

