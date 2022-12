"Si Barcelona me quiere, pues que me compre", el mensaje de 'Cucho' Hernández a su padre

Juan C. Hernández es sensación del Huesca y de la segunda división de España, a tal punto que hay rumores sobre el interés del club catalán en él. Gol Caracol.com habló con Néstor Fabián Hernández, su papá, quien contó detalles del goleador.

"Mi 'diosito' es muy grande con el 'Cucho'. Si en América lo hubieran puesto a jugar seguido, nosotros lo íbamos a dejar ahí al menos un año. Pero vea, no lo alineaban y el empresario decidió llevarlo a España y se ha adaptado muy rápido, muy bien".

Esas son palabras de Néstor Fabián Hernández, el papá de Juan Camilo, la figura del Huesca español, líder de la B de dicho país, y segundo goleador del torneo con 10 anotaciones, en quince partidos jugados.

Y es que para el 'Cucho' Hernández cuando se cerró una puerta en su camino en el fútbol profesional, ya que el técnico Hernán Torres no le dio la total confianza en el rojo del Valle, se abrió otra en el exterior y a fe que ha aprovechado, viviendo un dulce momento con el Huesca, que viene de vencer 3-0 a Tenerife el fin de semana pasado con él como autor de uno de los goles.

Es tan bueno y promisorio el presente del delantero de 18 años, que la semana pasada surgió la versión de prensa que indicó que el poderoso Barcelona lo estaba siguiendo y lo tenía en la mira desde hace unos meses.

Sin embargo, el 'Cucho' toma con tranquilidad y mesura su presente, tal y como se lo contó el padre del futbolista a Gol Caracol.com.

"Lo que uno lee en redes sociales es algo de locos. Pero mi hijo es muy discreto y la vez pasada que le dije algo del Barcelona solamente me dijo: papá yo estoy centrado en el Huesca, quiero ascender acá y si Barcelona me quiere, pues que me compre", indicó don Néstor Fabián, quien vive en Pereira junto a Yaneth Suárez, su esposa.

Con la misma frialdad que define en las áreas rivales, parece ser el 'Cucho' fuera de las canchas. Así, por ahora, se encuentra centrado en su equipo y fecha a fecha confirma ese compromiso.

Para Juan Camilo no importan los sacrificios que ha tenido que hacer, como estar alejado de sus padres, porque tiene objetivos claros y grandes en el balompié internacional.

"Él sueña con llegar más lejos, ir a la Selección Colombia de mayores y figurar. Pero la ida a España no le ha tocado fácil, extraña mucho su casa, le toca comer hay veces por fuera, llama a la mamá para que le diga cómo se cocinan algunas cosas. 'Cucho' es maduro; pero no hay que olvidar que tiene 18 años, no lo queremos dejar solo", agregó Hernández papá.

Pero eso no es todo. En su primera temporada con Huesca, el jugador nacido en Pereira también ha ido superando otros obstáculos que se han presentado en su camino.

"Ahora comenzó a hacer mucho frío, eso también le ha pegado duro; pero ahí va el muchacho. En ese proceso ha ayudado también que hace poco fue la novia y también se encuentra con él allá, un amigo que lo viene acompañando", agregó Néstor Fabián, quien gracias al progreso de su hijo decidió dejar de lado su labor de árbitro de más de 20 años en la capital de Risaralda.

En la familia Hernández Suárez no caben de la dicha por el buen suceso de Juan Camilo en el siempre exigente fútbol español y por eso ya se convirtió en plan de fin de semana sentarse al frente del computador para seguir los partidos del Huesca.

"Mientras que viajamos, que seguramente será en enero, no nos perdemos ninguno de loe juegos de él allá en España. Nosotros a la distancia disfrutamos todo y el 'Cucho' me ha dicho que le impresiona mucho la ténica con la que se juega, pese a ser el torneo de ascenso", finalizó Néstor Fabián Hernández, quien espera vivir muchas más satisfacciones pero ya en vivo, desde la próxima temporada, cuando tiene la expectativa de viajar definitivamente a territorio español, en donde su hijo va rumbo a convertirse en figura.