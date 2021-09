“Si el escenario no cambia, será el fin de Villa, Cardona, Fabra y Campuzano, en Boca Juniors”

Boca Juniors siempre ha tenido futbolistas colombianos que se han destacado por su talento, por dejar títulos y más, pero desafortunadamente los ‘cafeteros’ actuales que hacen parte del plantel, son señalados constantemente.

Sebastián Villa, Edwin Cardona, Frank Fabra y Jorman Campuzano no pasan por su mejor momento y unos de ellos han tenido hasta inconvenientes con las directivas, que no están contentos con sus actitudes.

En el diario ‘Olé’ dedicaron una extensa nota para hablar de los colombianos de Boca Juniors y escribieron que “el escenario no es sencillo. Ni siquiera la presencia de Bermúdez en el Consejo logró atenuar las diferencias con sus compatriotas. "Hay una cuestión de egos, no son dirigentes, son ex futbolistas", explicaron a Olé. "El Patrón es el más bravo de todos", agregó otra fuente que conoce el día a día de Ezeiza”.

Además, citaron a los hinchas, quienes en Twitter mostraron su indignación y malestar con los nuestros, tras el reciente encuentro.

“Luego del empate contra Argentinos que tuvo a Fabra y Campu en un bajo nivel y a Cardona expulsado, los hinchas hicieron tendencia el #BastaDeColombianos que retumbó fuerte en las redes sociales”, agregaron.

Por último, la situación de los cuatro futbolistas parece no mejorar, y de esa manera aseveran que “y así como están las cosas, los próximos días pasan a ser determinantes para los cuatro colombianos de Boca. Si el escenario no cambia, será el fin definitivo de una era”.