La etapa de Dorlan Pabón con el Monterrey de México ya es historia, el jugador regresa a Colombia para definir su fichaje por Atlético Nacional y entregó unas palabras desde el aeropuerto de la capital del estado de Nuevo León, para el medio 'Telediario' de México.

"La verdad me voy contento de volver a mi país, pero a la vez triste por dejar una institución, una gente muy linda que me abrió las puertas a mí y a mi familia. Me voy con el corazón contento porque se logró lo que prometí, hice historia, dejé mi nombre muy alto.Lo más importante es irse con la frente en alto", así definió Pabón sus años en Rayados de Monterrey.

171 goles anotó Pabón con el equipo de la capital de Nuevo Le´ón, cifra que lo convirtió en el cuarto máximo artillero del club, un buen balance para el futbolista colombiano: “No es fácil llegar a esas cifras en una institución tan grande y con el ADN de ganar. Son siete años haciendo historia y la verdad llegué por una puerta grande y ahora me voy por una más grande".

Pabón también señaló que su futuro estará en Atlético Nacional: “Sí, es muy lindo regresar a Nacional, la verdad motiva llegar donde salí bien e hice historia, y espero llegar a ganar cosas. Seguir sumando logros para mi carrera y luchar por una institución que siempre me ha abierto las puertas”.

Finalmente, dejó unas palabras de despedida para los hinchas de Rayados: “A la gente del Monterrey le digo que muchas gracias por el cariño, del día a día, saben que no quedo en deuda con ellos, todo el cariño que me brindaron se los devolví en la cancha cada partido y les di buenas alegrías. Solo me queda decirles que mil y mil gracias”.

🚨Exclusiva la Salida de Dorlan Mauricio 🚨



Se va un histórico, agradecido de la gente y consciente de todo lo que logró.



Aquí sus declaraciones.



¿Qué le dirían a Dorlan Mauricio?



https://t.co/cTBJ4e0P0Z pic.twitter.com/5WJVaRNvAe — José Manuel Elgueta (@ElchilenoMX) July 3, 2021