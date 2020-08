"Si James Rodríguez llega a Inglaterra, tiene que poner a jugar y a correr a esa gente allá"

Tras meses de incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez, relegado por Zidane en el Real Madrid, parece que finalmente el destino del mediocampista estaría en el Everton, de la Premier League.

Según indicaron los medios británicos, este miércoles, las conversaciones entre los dos clubes por el colombiano van por buen camino y un acuerdo “podría estar cerca” en las próximas horas. Sin embargo, falta la oficialización de las partes en caso de concretar la transferencia.

A propósito de esta noticia que ya tiene hablando a los aficionados en nuestro país; GolCaracol.com habló con Hamilton Ricard, uno de los primeros colombianos que arribó a la Premier League, en la década de los 90, para unirse al modesto Middlesbrough.

Ricard, que llegó como figura del Deportivo Cali a cambio de 2 millones de libras esterlinas, consiguió el ascenso a la primer división con el ‘Boro’. En total, el otrora delantero jugó 132 partidos y marcó 43 goles, entre 1997 y 2001.

El exjugador chocoano, de 46 años, hoy vinculado al deporte y a otros negocios particulares, opinó sobre el arribo del ‘10’ de la Selección Colombia a la Premier y le auguró éxitos, si logra adaptarse rápidamente al fútbol inglés.

¿Qué opina de la posibilidad de que James llegue al Everton?

"Parece que está a un escaloncito de ser jugador del Everton, porque lo que me han dicho… Pues siempre que ha jugado con Ancelotti le ha ido bien, va a tener un compañero colombiano (Yerry Mina), va a llegar a un gran país y creo que el fútbol inglés le va a dar a esa exigencia necesaria. Ahí lo único es que el Everton no es de los equipos llamados a pelear los títulos siempre, entonces de pronto no vamos a ver a James peleando títulos como lo ha hecho en otros equipos grandes, pero va a levantar su nivel y eso va a ser provechoso para la Selección Colombia".

¿Y si es un jugador a la medida de la Premier League, que se caracteriza por ser un fútbol aguerrido y de mucha lucha?

"James tiene que poner a correr a esa gente allá, el fútbol inglés es rápido, se juega hacia adelante, casi siempre se busca al delantero. En la medida que James entienda eso, no le va a ir mal porque tiene las condiciones técnicas y la visión de juego. Ancelotti le hará saber que el balón corre más rápido que el jugador y si entiende eso, no va a tener ningún problema".

¿Le puede costar mucho la adaptación?

"Va a llegar a un equipo que no es Arsenal, Chelsea, Manchester United o Liverpool, donde sí o sí tiene que ser campeón, entonces va a tener menos presión. Everton es un histórico, pero no le exigen que sea campeón, por presupuesto y nómina, y eso le va a ayudar para adaptarse, tomar ritmo e ir poco a poco".

¿Qué le puede aportar la Premier a James?

"Si la Premier League le ayuda a desarrollar y mejorar su juego, depende de el jugador, de su condición mental, si lo quiere hacer. Si termina el entreno, descansa dos horas y luego hace un trabajo de potencia con el preparador físico. Todo depende de él. Pero seguro lo va a entender y el entorno le va a ayudar".

¿Y James a la Premier qué le puede aportar?

"Con el talento que tiene, si se mete en el ritmo de la Premier va a marcar la diferencia porque al jugarse tan verticalmente, siempre se consiguen los espacios para hacer jugar a sus compañeros y jugar él. Además, esas pelotas allá están fabricadas para hacer goles, pa’ que los arqueros sufran los goles, entonces creo que James con esa condición técnica que tiene, le va a sacar provecho a todo eso y la Premier se va a nutrir mucho de él, de su buen fútbol, de su buena pegada y de su talento".