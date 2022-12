"Si James Rodríguez no fuera profesional, no estaría en la élite del fútbol mundial"

Esas palabras son de Rodrigo Larrahondo, preparador físico que tuvo al '10' desde selecciones Colombia juveniles, quien contó secretos de la forma de trabajar del actual jugador del Real Madrid.

De cada situación que le pasa a James Rodríguez

se arma polémica y discusión tanto en territorio europeo, como en nuestro país.

Después de jugar con Real Madrid 56 minutos frente a Valladolid, en la segunda fecha de la Liga de España; el lunes se confirmó una lesión del sóleo derecho del jugador colombiano, sin conocerse aún el tiempo de incapacidad.

Por ahora el único reporte oficial lo entregó el departamento médico del equipo 'merengue' y pare de contar.

Ante esa nueva dolencia, GolCaracol.com habló con Rodrigo Larrahondo, preparador físico que conoce bien a James tras los procesos de selecciones Colombia Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

¿Qué concepto tiene de James Rodríguez después de tenerlo entre 2007 y 2011, cuando jugaron el Mundial juvenil en Colombia?

"Un buen concepto. Nosotros tuvimos a James desde que era un jugador prometedor, hasta que ya daba indicios de que iba a llegar a la élite del fútbol mundial. En el último tiempo con nosotros en selecciones juveniles él ya estaba en Banfield y volvió cambiado. James nos confesó que había tenido que hacer un gran esfuerzo en lo físico para poder jugar en Banfield y que el profesor Julio César Falcioni lo pusiera a debutar siendo jovencito. Desde ese entonces, algo debe estar haciendo bien para estar en la élite del fútbol y en los clubes en los que ha estado".

¿Es mito o realidad que a los talentosos, caso James, y a las grandes figuras no le gusta entrenar bien?

"Pues definitivamente James es un talento y seguro que le gustaban más los trabajos técnicos, de golpeo de balón y demás. Pero cumplía con su labor cabalmente, con profesionalismo y él mismo se dio cuenta que lo físico era vital para sobresalir. James se tuvo que exigir más de la cuenta para llenar al profesor Falcioni en Banfield y eso lo notamos nosotros en selecciones juveniles. Creo que siempre ha sido profesional, para llegar hasta donde se encuentra hoy. Incluso, en el fútbol europeo le ha tocado cumplir con otras funciones diferentes a las de un creativo puro".

¿En los tiempos de selecciones Colombia tenía James antecedentes de muchas lesiones?

"Lo normal, nada fuera de la realidad. Hoy hay que tener en cuenta que los futbolistas de alto nivel están expuestos a un gran volumen de competición, a eso se le hay que sumar el estrés de la competencia, el estrés físico y mental, los viajes, las concentraciones y demás. Es por eso que es necesario el descanso, incluso es el descanso el que regenera la musculatura dañada e incluso la FIFA por mandato vive pendiente de que los futbolistas tengan un tiempo prudencial de descanso. Lo que pasa es que acá se opina o se dicen cosas con mucho folclorismo".

¿Y las lesiones de James Rodríguez de hoy?

"Pues mira que yo no tengo la autoridad para hablar de las lesiones de James porque estamos a la distancia, no lo veo entrenar todos los días y sería apresurado tratar de establecer razones de sus molestias. James, como todo jugador en la alta competencia, se encuentra expuesto a lesionarse. Él juega y trabaja con los mejores profesionales del mundo. Ahí cabe un interrogante: ¿si James Rodríguez no fuera profesional, no estaría en la élite del fútbol mundial?".

¿Quién es Rodrigo Larrahondo?

Larrahondo Idrobo, de 59 años y nacido en Santander de Quilichao, Cauca, es licenciado en educación física egresado de la Universidad del Valle. Trabajó como preparador físico de las selecciones Colombia Sub-15, Sub-17 y Sub-20 junto a Eduardo Lara Lozano. Además en su hoja de vida se destacan pasos por clubes profesionales como Cortuluá, Bucaramanga, América de Cali, Alianza Petrolera y Pasto, entre otros. En la actualidad es el director de la escuela que lleva su nombre, en su tierra natal, y en la que se forman cerca de 100 niños y adolescentes.

