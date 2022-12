Si James Rodríguez y Gareth Bale se van de Real Madrid, el ahorro sería de 48 millones de euros

Esa versión es del diario español 'El Desmarque', según los estimados brutos de lo que devengan el galés y el colombiano anualmente en el cuadro 'merengue'. Se habla de un mercado sin mucho dinero circulante.

Es claro que la llegada del coronavirus golpeó fuertemente la economía de todos los estamentos y el fútbol no es ajeno a esa crisis reinante. Es por eso que en Real Madrid se viene manejando la posibilidad de salida de un buen número de futbolistas, de cara a la próxima temporada.

Y en esa primera línea de ese listado se encuentra el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez, quienes están dentro de los salarios más altos que paga el equipo 'merengue'.

"Figuras como las de Bale o James están señaladas a salir en verano. Y no sólo por su rendimiento, sino por lo que el club blanco dejaría de pagarles en términos salariales.Bale, por ejemplo, es junto a Sergio Ramos uno de los dos jugadores que más cobra. Su salario bruto ronda los 30 millones de euros, la mitad en neto. James cobra unos 18 millones de euros brutos, situándose en el cuarto escalón salarial de la plantilla", analizó 'El Desmarque', de España.

Sin embargo, la tarea de Florentino Pérez no será fácil. Primero porque Bale no se quiere ir y segundo porque no habría hoy un club europeo dispuesto a desembolsar una cantidad superior a los 30 millones de euros por Rodríguez Rubio, quien tendría la intención dejugar en el Atlético de Madrid y le habría pedido a Jorge Mendes, su empresario, que se encargue de destrabar esa operación con el cuadro español.

