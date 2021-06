"Si me preguntan por un '9', yo quisiera que Miguel Ángel Borja viniera a jugar a Boca Juniors"

Miguel Ángel Borja es el 'hombre sensación' de la Selección Colombia en estos últimos días: anotó el gol del empate, sobre la hora, contra Argentina y asistió a Edwin Cardona para el gol del triunfo contra Ecuador.

Los rumores sobre su futuro próximo son muchos, algunos quieren que siga su carrera en el Junior de Barranquilla, donde lleva 35 goles en 59 compromisos disputados, mientras que otros quieren verlo en el fútbol del exterior, más concretamente en Boca Juniors.

Justamente, en el sur del continente han salido varias versiones que colocan al nacido en Tierralta, Córdoba, en el 'xeneize' y por esa razón, GolCaracol.com tuvo una extensa charla con Mauricio 'Chicho' Serna, en la que tuvo tiempo para hablar sobre Borja.

El exjugador del equipo argentino y de la Selección Colombia fue claro y conciso al momento de hablar sobre su gusto personal por el atacante, además de otro compatriota a quien también quisiera ver jugando de local en La Bombonera.

"Si me preguntas por un '9', yo quisiera traerme a Borja, ha demostrado en esta temporada lo que es como goleador. También me encanta Roger Martínez, porque conoce el medio, tiene años de jugar en el extranjero y juega en un equipo muy fuerte como América de México, no le 'pesará' ponerse la camiseta de Boca, además que desde la cabeza que es Román se habla mucho de él, rodos los días se habla de Roger en los medios, sé que están intentando negociarlo", indicó.

Además, su trabajo en el equipo de Buenos Aires lo hace estar al tanto de lo que piensan sus colegas en el club, quienes no ven con malos ojos la llegada del exNacional.

"En Boca somos más o menos 20, entre técnicos y preparadores físicos, más el 'Negro' Ibarra, la mayoría hemos jugado en el club, y cuando el trabajo nuestro termina empezamos a hablar de fútbol, debatir, compartir ideas y pensamientos, hablamos de los partidos que vimos y decimos "me gustó esto", y hablamos de jugadores específicos y todos nos preguntamos por Borja, "¿Por qué no viene Borja a Boca?", pero no se han dado las circunstancias, tal vez vale mucho dinero o hay otros problemas", agregó.

También se refirió al tema que giró en su momento a Carlos Bacca. Cabe resaltar que, desde España, afirman que el exJunior de Barranquilla no continuaría en el 'submarino amarillo'.

"Lo de Bacca fue un simple rumor, yo nunca escuché hablar de Carlos en el club. En el Villarreal no estaba teniendo muchos y terminó jugando la final de la Europa League y haciendo goles importantes, pero no he escuchado nada de él", sentenció.

Pero no solo los delanteros 'cafeteros' han llamado la atención en Boca Juniors, un guardameta dio de qué hablar en el fútbol sudamericano y en las toldas argentinas no fueron ajenos a él.

"Cuando no hay noticias, cualquier cosa se tira, a mí no me han preguntando nada dentro del club, por fuera hay muchos rumores, vi hace un rato que habían hablado con Álvaro Montero, pero lo desconozco, pero con su calidad y lo que es él, siempre va a sonar, para cualquier en Argentina y pensando en la historia del club, teniendo a Óscar Córdoba como referente, siempre será bueno tener un arquero colombiano", concluyó.