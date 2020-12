"Si 'Papu' Gómez se va, Luis Fernando Muriel tendrá que asumir más responsabilidad, tiene calidad"

Luis Fernando Muriel encontró su lugar en el mundo en el Atalanta , de Bérgamo, donde se ha convertido en pieza clave en el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini.

Por su gran rendimiento, varios han sido los personajes del fútbol que han salido a hablar del nacido en Santo Tomás, Atlántico. Tal como lo hizo Manuel Gerolin, ex director deportivo del Udinese , al sitio web de 'Tuttomercato'.

"Luis Muriel es un jugador de calidad que ahora ha encontrado el entorno adecuado, con poca presión", indicó de entrada en la entrevista con el medio italiano.

Y es que, Gerloin fue quien le brindó la confianza al atacante colombiano en Europa cuando Muriel Fruto tenía 20 años y defendía la camiseta del Deportivo Cali . Ahora, y con la posible salida de Alejandro Gómez del equipo italiano, Manuel espera que sea Luis Fernando quien tome el protagonismo en el equipo de Bérgamo.

"Ahora tendrá que asumir más responsabilidades si se va el 'Papu', es colombiano y jugar con Zapata, su compatriota, lo pondrá más fácil. En definitiva, no me sorprende su actuación, sus jugadas. Tiene una gran velocidad combinada con técnica, no le falta el sentido del gol pero necesitaba el ambiente ideal y en Bérgamo lo encontró", agregó.

Sobre la diferencia entre aquel muchacho joven de 20 años y el Muriel de ahora, con 29 años, Gerloni concluyó que "ha cambiado, ha encontrado la madurez. Entendió que el fútbol no tiene 11 jugadores sino unos 20. Ahora está listo y contento y es lo mejor para el club y para el entrenador. Hay pocos como él, con sus cualidades"