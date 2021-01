“Si Reinaldo Rueda no acepta las condiciones de la ANFP, tendrá que seguir como técnico de Chile”

Reinaldo Rueda ha sido tema en el cierre del 2020 y el comienzo del 2021, y aunque se daba por hecho su llegada a la Selección Colombia , en las últimas horas salieron varios inconvenientes que podrían retrasar su llegada y hasta llevar a que no pueda ser timonel de la ‘tricolor’.

Reinaldo Rueda vive tensa relación con la Federación Chilena, según la prensa

Por esa razón, en GolCaracol.com contactamos a Cristian Barrera, de ‘La Tercera’ de Chile, quien explicó detalladamente qué pasa entre la ANFP y el técnico vallecaucano, que “están chocando” por unos pagos que se le deben al estratega.

¿Cuáles son las ultimas noticias de Reinaldo Rueda en Chile?

“La ANFP está chocando con Reinaldo Rueda sobre al pago del finiquito, no hay un acuerdo en ese sentido respecto a la plata que tiene que tener ese finiquito, la ANFP como parte de la indemnización que ya rebajó quiere que Ruede resigne un dinero que se le adeuda, por las medidas de emergencia por la pandemia, y también hay dineros involucrados de diciembre, viendo que él estuvo prácticamente negociando su salida, que acceda a no recibir ese sueldo, porque no lo consideran trabajado, lo mismo que las vacaciones y cuestiones de prima y más. Ellos están esperando que el haga un gesto resignando esos dineros como parte de la indemnización por dejarlo libre y así pueda arreglar su futuro con Colombia u otro equipo”.

¿Se podría quedar?

“Evidentemente si no se logra el acuerdo habrá problemas en ese sentido porque la advertencia está hecha por la federación chilena de que esas son las condiciones, la clausula original dice que si Rueda quiere irse tiene que pagar 2 millones 230 mil dólares y la única manera de deshacerse de ese pago es estar un año sin trabajar. La ANFP está al tanto de las ganas de irse de él, de los problemas familiares y que no está cómodo acá y ve con buenos ojos de liberarse porque tiene un sueldo alto, por eso primero accedieron primero a tener un millón de la FCF, sin embargo, no funcionó, porque Colombia no está dispuesto a pagar ni un dólar, lo quiere contratar libre, por lo tanto es que Rueda asuma ese costo y resigne ese dinero, pero él quiere cobrar todo lo adeudado, o el acepta las condiciones o esto que ya estaba pactado de palabra para el 31 de diciembre se va a la basura y debería volver la otra semana como seleccionador de Chile”.

¿Cómo ha quedado el nombre de Reinaldo con todo esto de su salida y posible llegada a Colombia?

“Aquí ha causado mucho ruido este asunto, porque daba la impresión que todo sería una negociación super limpia y fluida, y de forma rápida, sin embargo ninguna de las tres partes quiere ceder nada, todos negociando como una partida de ajedrez, pero cada uno tiene cosas a su favor, y lamentablemente él ha quedado en el medio, pero tiene un nombre, es respetado, pero acá ha quedado dañado, todavía no habla para dar su versión, pero sin duda su imagen y el recuerdo que podría dejar no sería el mejor o el que él esperaba”.

¿Qué han dicho los jugadores de la selección de Chile?

“Algunos han dado opinión, pero son muy diplomáticas, Mauricio Isla en Flamengo comentó que no tenia ninguna información oficial y que no había hablado con Rueda, hace poco en ‘La Tercera’ entrevistamos a Nicolás Díaz, a quien puso a debutar Rueda, y él decía que esperaba que Reinaldo se quedara y que le gustaría que siguiera para cambiar la imagen que ha dado hasta ahora, estaba seguro que si seguía iba a poder revertir la imagen de los hinchas, pero ya de los referentes no ha habido palabras ni expresiones todavía, ellos lo hacen cuando ya hay algo oficial, pero lo que si sabemos extraoficialmente es que hay preocupación porque las Eliminatorias se retoman en marzo, y es poco tiempo, porque tiene que venir a adaptarse, un nuevo sistema de trabajo, táctico, y no es algo a tomarse a la ligera y más porque los negociaciones se dilatan, los viajes por la pandemia”.

¿Qué candidatos hay en Chile para su reemplazo?

“Chile hasta el momento como dicen en la ANFP no se ha conversado con ningún técnico, por ahora el presidente Pablo Millad trabaja de forma telemática con Francis Cagigao, director deportivo que llega de asesor, y quien trabajó en el Arsenal, ellos están trabajando con listas de posibles candidatos, pero las especulaciones sobre Beccacece y otros nombres han sido solo rumores y de poco fundamento también. Están buscando de un perfil definido, joven y tenga una buena hoja de vida, con títulos y que además sea barato, porque Rueda ganaba cerca de 2 millones 200 mil dólares al año, casi llegaba a los 3 millones por todo su cuerpo técnico, una cifra que la ANFP la ve imposible, y era un tormento tener que pagarla”.