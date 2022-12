Siete encontronazos de jugadores colombianos con grandes figuras del fútbol mundial

Jeison Murillo protagonizó este miércoles un polémico momento con Cristiano Ronaldo en Valencia vs. Juventus. El portugués fue expulsado, por una presunta agresión al defensor.

En la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League se sumó un episodio más a la lista de los encontronazos de jugadores colombianos con grandes figuras del fútbol mundial.

Pero la disputa entre Cristiano Ronaldo, estrella de Juventus, con Jeison Murillo, de Valencia, no es la única de futbolistas de nuestro país con grandes estrellas.

Cristiano Ronaldo vs. Jeison Murillo

Ambos jugadores protagonizaron el momento más comentado de esta semana en el mundo del fútbol. El colombiano fue protagonista en la primera expulsión del astro portugués en la Liga de Campeones.

Los dos se venían tomando en los tiros de esquina hasta que en el minuto 29, Cristiano habría golpeado a Murillo, por lo que el árbitro le mostró la roja directa. Hay un video en el que el portugués coge del cabello al vallecaucano.

A continuación, recordamos seis de estos encontronazos de nuestros 'embajadores', que se suman al de Cristiano y Murillo.

José Luis Chilavert vs. Faustino ‘Tino’ Asprilla

Se dio en medio de un partido entre la Selección de Paraguay y Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de Francia 1998, disputado en Asunción. A falta de 10 minutos para concluir el encuentro, que los nuestros perdían por 1-0, el árbitro del encuentro sancionó un penalti para la ‘tricolor’ y fue cuando se armó toda la polémica.

El ‘Tino' agredió sin balón a Celso Ayala y Chilavert reaccionó. El colombiano lo golpeó en la boca y el paraguayo respondió escupiéndolo. Ambos fueron expulsados y cuando se iban a las duchas, el portero pasó por el banco de suplentes y golpeó al delantero. Todo un escándalo.

Neymar vs. Carlos Bacca

Una vez concluido el encuentro por la Copa América de 2015, en el que Colombia derrotó 1-0 a Brasil, Neymar, con toda la rabia acumulada del partido le pegó un balonazo en la espalda a Pablo Armero, que generó la reacción de los jugadores de la Selección.

Uno de ellos fue Carlos Bacca quien llegó por detrás y empujó al delantero brasileño, eso ocasionó que el incidente involucrara a jugadores de bando y bando. Al final, el árbitro terminó expulsando a los dos jugadores, pese a que el partido ya había finalizado.

Sergio Ramos vs. Juan Guillermo Cuadrado

Durante la final de la Champions League de 2017, entre Juventus y Real Madrid, el mediocampista colombiano duró apenas 18 minutos luego de ser expulsado por una falta a Sergio Ramos.

La polémica se desató porque para muchos, empezando por Cuadrado, el defensor español exageró y por eso, antes de dejar la cancha, hubo empujones y gritos entre ambos futbolistas.

Iker Casillas vs. Fabián Vargas

En medio de la temporada de la Liga de España 2010/2011, Real Madrid igualaba con Almería en condición de visitante y en los minutos finales llegó el encontronazo entre Casillas y Vargas.

El portero, con el afán de sacar rápido, se encontró de frente con el colombiano que impidió el saque. Casillas, como respuesta le pegó un balonazo en la espalda al mediocampista. “Entiendo la impotencia que le da él no poder con un equipo humilde y trabajador, pero no lo justifica hacer eso con un rival”, señaló al final del partido el ‘cafetero’.

Iago Aspas vs. Jefferson Lerma

"Frente a cámaras quiero denunciar algo que no puede pasar. Aspas me dijo negro de mierda", indicó Jefferson Lerma después del partido de la Liga de España, entre Celta de Vigo y Levante, de la temporada pasada.

"Lo que se dice en el campo se queda en el campo. Por ello, no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, no dije lo que él me atribuye", respondió el jugador español.

Iago Aspas vs. Yerry Mina

Nuevamente, la figura del Celta de Vigo tuvo un encontrón con otro colombiano. Esta vez fue en el partido en el que su equipo igualó 2-2 con Barcelona, en la jornada 33 de la Liga de España de la temporada anterior.

En medio de las acciones del compromiso, Aspas se encaró con Mina y lo increpó, en una jugada que le valió al atacante la tarjeta amarilla del árbitro Fernández Borbalán. Pese a la calentura del español, el zaguero caucano no reaccionó mal, aunque también mostró su cara de pocos amigos.

