Siga a los 12 colombianos que disputan los cuartos de final del fútbol mexicano

Edwin Cardona, Yimmi Chará, Dorlan Pabón, Francisco Meza, Luis Quiñones, Julián Quiñones, entre otros, participan con sus clubes en el juego de vuelta de la serie en el torneo Clausura.

Los primeros en buscar la hazaña serán los 'Rayados' del Monterrey, donde juegan Edwin Cardona, Dorlan Pabón y Yimmi Chará. En el estadio Bancomer se jugarán la vida ante los Tigres, de Francisco Meza, Luis y Julián Quiñones.

Publicidad

Gracias a que el miércoles lograron un gol como visitantes en la cancha del universitario sobre el final del juego de ida, los 'Rayados' necesitan enfocarse en ganar solo por 3-0 para avanzar a semifinales.

"No podemos pensar que estamos eliminados, todavía tenemos 90 minutos. Vamos por tres goles y seguramente la gente nos va a empujar; por ellos y por nosotros no podemos rendirnos nunca", dijo el argentino Antonio Mohamed, técnico del Monterrey.

Lea también: Con asistencia y gol de Fernando Uribe, Toluca venció 1-4 a Santos Laguna

"Muchas veces en casa hicimos más de tres goles", remató el 'Turco'. Sin embargo, en la fase regular de este Clausura-2017, los 'Rayados' solo ganaron una vez por diferencia de tres goles en su cancha: 4-1 a los descendidos Jaguares en la jornada 13.

Publicidad

Posteriormente, los 'Guerreros' del Santos (Andrés Murillo, Juan Caicedo y Mauricio Cuero) tendrán una misión aún más complicada porque el 4-1 del juego de ida lo sufrió como local en el estadio Corona; eso los obliga a vencer por cuatro o más goles a los 'Diablos Rojos' del Toluca (Fernando Uribe) en el estadio Nemesio Diez para acceder a la siguiente ronda.

"No esperaba llevarme un 4-1 a favor de una cancha muy complicada y contra un equipo que se para bien. Pero no creo que los tengamos en la lona. Con la experiencia que tengo en el fútbol mexicano, no hay que confiarse", comentó el argentino Hernán Cristante, técnico del Toluca.

Publicidad

El domingo se jugarán dos eliminatorias más cerradas. Atlas (Jainer Barreiro) y Morelia (Jefferson Cuero) aprovecharon sus condiciones de local, pero solo pudieron vencer 1-0 a Guadalajara y Tijuana, que requieren del mismo marcador para avanzar a las semifinales.

El partido de ida entre Atlas y Guadalajara se jugó en el estadio Jalisco y tuvo un trámite complicado por decisiones del árbitro que señaló un penal dudoso del que se derivó el triunfo de los 'Zorros' y a las 'Chivas' les anuló un gol legítimo. "A mi manera de ver, y con mucho respeto, no fue penal, y ese error nos pone en desventaja", reclamó el argentino Matías Almeyda, técnico del Guadalajara.

El 'Pelado' Almeyda reconoció también que a su 'Rebaño' le faltó "la cuota de gol" y espera recuperarla en el juego de vuelta en el estadio de las Chivas.

El último semifinalista saldrá del estadio Caliente de la llave que sostienen los 'Xoloitcuintles' del Tijuana y los 'Monarcas' del Morelia.

Publicidad

Los 'Xolos' esperan recuperar el poder ofensivo que les hizo ser el equipo más goleador de la fase regular para superar esta ronda.

Enfrente, la 'Monarquía' tendrá una gran motivación porque la semana anterior pensaban en no descender y en esta van por el pase a semifinales. Lo complicado para el Morelia es que su goleador, el peruano Raúl Ruidíaz, está en duda por lesión.

Publicidad

"De no estar sería una ausencia muy dura, porque ¡es Raúl! Pero todos mis jugadores tienen un hambre exagerada de estar, y sé que quien esté lo hará de la mejor manera", confió Roberto Hernández, técnico del Morelia.

En caso de empate global en las eliminatorias, el primer criterio de desempate serán los goles como visitante, si persistiera la igualdad avanzarían a semifinales los equipos que terminaron mejor ubicados en la clasificación al final de la fase regular.