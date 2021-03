Frank Fabra tiene hablando a la prensa argentina, luego de darle una cachetada a su compañero Carlos Izquierdoz en el partido que Boca Juniors perdió 1-2 con Talleres, el pasado domingo.

Así, uno de los que opinó sobre el hecho fue Óscar Ruggeri, exjugador y comentarista de 'Espn', quien dijo, molesto, que el colombiano debería quedarse sin jugar "uno o dos meses".

"A Fabra hay que dejarlo uno o dos meses sin jugar, pero no es Russo el que tiene que intervenir ahí, Boca necesita un código de conducta", empezó 'El Cabezón', en el programa 'F90'.

Cabe recordar que Fabra agredió a Izquierdoz, luego de que este le hiciera un reclamo por una jugada en particular y la cámaras captaron el momento exacto, que ha sido tendencia.

"No se le pegó a un compañero, se le pegó al capitán. ¿A Tévez le hubiese pegado ese cachetazo", agregó Ruggeri.

Por último, y ante la pregunta de Sebastián Vignolo, el exjugador de la Selección Argentina comentó que "Me sorprendió mucho el cachetazo porque nunca me sucedió algo así. He visto este tipo de cosas en un vestuario, pero jamás dentro de la cancha. Muy maleducado como compañero".