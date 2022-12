¡Siguen los elogios! “Jorge Carrascal puede llegar más lejos que Falcao, James y Cuadrado”

En GolCaracol.com hablamos con las personas que más conocen y han estado cerca de la carrera del actual jugador de River Plate, quien de un tiempo para acá es una de las nuevas joyas del fútbol colombiano.

Toda una sorpresa fueron las palabras del italiano Antonio Cassano , figura hace unos años del balompié mundial y exjugador del Real Madrid, sobre Jorge Carrascal: "Puede marcar seriamente los próximos años del fútbol, es un monstruo".

Palabras, que quienes conocen y han estado durante la actual carrera del futbolista de River Plate, respaldan y coinciden. Así se lo hicieron saber a GolCaracol.com su padre Jorge Carrascal, su excompañero en Millonarios, Rafael Robayo; y el periodista argentino especializado en el cuadro que dirige Marcelo Gallardo, Diego Borinsky.

“Esos elogios fueron maravillosos. Anoche lo hablé con él y me comentó que lo han estado llamando bastante a raíz de esto. En estos momentos ese tipo de cosas lo mantienen alegre y orgulloso por lo que ha logrado. Lo que le toca ahora es seguir trabajando y estar listo para cuando todo vuelva a la normalidad”, comentó el papá del futbolista de 21 años.

Un cambio de mentalidad

Sin embargo, no siempre fueron flores las que recibió la gran figura de la Selección Colombia Sub-23 en el último Preolímpico, disputado a principio de año. Sus inicios en Millonarios, por allá en 2014, estuvieron marcados por dificultades personales y actos de indisciplina que por poco le cuestan su carrera.

“Me acuerdo que varias veces me tocó apretarlo. Estuve obligado a hablar con él cara a cara para decirle que, si no le ponía seriedad al tema, no iba a llegar a ningún lado. Yo no quería que estuviera vagando por toda Bogotá y que no apareciera en los entrenamientos. Ese tipo de charlas fortalecieron nuestra relación y también hicieron que él acudiera a mí a contarme cosas como que la fama y el entorno le estaban afectando porque no sabía cómo asumir esto”, confesó Robayo, uno de los capitanes de aquel Millonarios.

Consejos que aplicó y le han podido cambiar el rumbo a una carrera que muchos esperan, saben y confían, que tiene todo para explotar porque todavía está lejos de alcanzar el punto más alto.

“Tiene todo para llegar más lejos que Falcao, James y Cuadrado. Si uno no lo conociera, no diría esas cosas. Era sorprendente verlo en los entrenamientos. Hace cosas que solo le he visto a Messi, Cristiano, Neymar, Robinho y ese tipo de jugadores. Su personalidad es lo mejor que tiene; entre más le pegaban, era cuando más pedía la pelota”, reflexionó el mediocampista bogotano.

“Gallardo es como de la familia”

Si hay algo en lo que también hay claridad, es sobre la importancia que ha tenido Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en la vida de Carrascal. 'El Muñeco' ha mostrado sus capacidades para saber potenciar a sus jugadores y con el futbolista cartagenero, lo espera continuar haciéndolo.

“Toda la dedicación que ha tenido con Jorge es algo que le agradecemos en el alma. Gallardo ya es como de la familia. Yo he sido testigo de primera mano de las cosas que ha hecho con Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero, a quienes ha ayudado en todo. De hecho, conocí la historia desde adentro de Nicolás de la Cruz, a quien fue a buscarlo al aeropuerto, para que no se fuera, cuando no le salían las cosas; y hoy es una de sus figuras”, señaló Carrascal padre.

Hechos que se han demostrado a lo largo de la estadía del cartagenero en el fútbol argentino. “Los entrenamientos de River son muy intensos, por eso ha venido jugando de menos a más; si antes Gallardo no lo ponía era porque no lo veía todavía. Sin embargo, evidentemente tiene la confianza en poder enderezarlo, la gente se queda con la imagen y las condiciones técnicas. El tema es que la cabeza vaya de la mano con todo esto. Si Gallardo vio algo en él y pidió que lo compraran, es por algo”, aseveró el periodista Borinsky.

“Todavía está en proceso de maduración. En Argentina le ha tocado bajar la cabeza y aceptar cosas que a lo mejor cuando estaba en Europa no le pasaban. Se dio cuenta que no es un intocable y le ha tocado ganarse las cosas a pulso. Todos esperabamos que pueda lograr explotar cada una de sus virtudes”, concluyó Robayo.

