"Soy hijo de un hombre negro, lo que me hace negro también": Santiago Tréllez

Este lunes, nuevamente, el delantero colombiano del Vitória habló de la acusación de racismo que denunció René Junior, jugador del Bahía.

Además de un video que publicó el mismo domingo, tras la derrota de su equipo frente a Bahía, Tréllez fue reiterativo en las últimas horas en disculparse y aclarar lo sucedido con René Junior.

Vea acá: El video de Tréllez aclarando las acusaciones de racismo

Así, el atacante del Vitória escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente:

"Soy hijo de un hombre negro, lo que hace de mí un negro también. Crecí viendo a mi padre pasar por malas situaciones en el fútbol y nunca me imaginaba como protagonista de algo así, mucho menos con mis compañeros de profesión. En la emoción del partido, hay discusiones, todos queremos ganar. Si de alguna manera la emoción me tomó, y lo que dije fue interpretado de un modo diferente, pido disculpas. He sido enseñado desde niño, que somos todos iguales.

Estoy orgulloso de ser negro".

René Junior, el agredido, había manifestado que: "Es inadmisible, en el mundo de hoy, que sucedan esas cosas. Tengo mucho orgullo de mi raza, de donde vine".

Ahora, se espera que con las disculpas del colombiano, la polémica quede zanjada y finalizada.