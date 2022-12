Stefan Medina analizó el rendimiento de México en Qatar 2022 y habló de su presente en Monterrey

El colombiano Stefan Medina , defensa de los Rayados del Monterrey , afirmó este lunes que en la selección mexicana de fútbol debe haber un análisis si se quiere aspirar a cosas importantes.

"Es complicado hablar, pero seguro que debe haber una retroalimentación importante de cada uno de los integrantes para que en un futuro México pueda aspirar a cosas más importantes", dijo Medina en conferencia de prensa.

El defensa central habló del papel que tuvo la selección mexicana en la Copa del Mundo que se desarrolla en Catar en la que fue eliminada en la fase de grupos luego de que empató con Polonia, cayó ante Argentina y venció a Arabia Saudita.

"Hablar desde lejos de la selección mexicana es difícil, creo que cada uno sabrá cuáles son sus fallas y qué deben potenciar de cara al siguiente Mundial", agregó.

A pesar de que México no avanzó a octavos de final, luego de hacerlo de manera consecutiva desde el Mundial de Estados Unidos 1994, Medina consideró que el jugador de este país tiene las condiciones necesarias para competir al máximo nivel.

Stefan Medina en acción con Monterrey. Getty Images.

"Yo veo un gran potencial en el futbolista mexicano, le veo las cualidades para competir al nivel de los mejores del mundo y espero que eso se corrobore en un futuro no muy lejano".

El nacido en Envigado, Colombia, también destacó el desempeño de su compañero de equipo César Montes, central de 25 años que arrancó como titular los tres partidos que el seleccionado mexicano disputó en la justa mundialista.

"Estoy orgulloso de lo que hizo en el Mundial y ojalá que en algún momento su sueño de ir a Europa se cumpla, tiene la calidad para hacerlo. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. En este momento contamos con César hasta que no se haga oficial otra cosa".

Stefan Medina en acción de juego con Monterrey. Foto: Getty Images.

Sobre los planes que tiene, Stefan Medina afirmó que luego de cinco años en Monterrey se siente en una posición estable, sin inquietud por moverse a otro fútbol.

"Estoy concentrado en el equipo, muy feliz, no importa si juego de central o de lateral, lo importantes es estar listo para sumar en este nuevo torneo. Además no he tenido oferta de otro equipo".

Los Rayados del Monterrey que dirige el mexicano Víctor Manuel Vucetich están en pretemporada rumbo al torneo de Clausura 2023 que arrancará en enero.