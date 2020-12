Stefan Medina habló de su futuro para 2021

Stefan Medina aseguró que, aunque no ha comenzado conversaciones oficiales para renovar con Monterrey , está metido de lleno con los ‘rayados’ y no piensa en otra cosa.

"Aquí sí quisiera ser muy claro porque se que hay demasiados rumores y al final lo único real es que en este momento yo tengo contrato con Monterrey, estoy muy feliz, muy contento con este proyecto. Quiero seguir sumando, aportándole al equipo hasta donde tenga la posibilidad, hoy en día estoy concentrado cien por ciento en Monterrey", dijo Medina, en declaraciones recogidas por 'Multimedios'.

"Por supuesto tengo algunos sueños muy personales, pero no se cuándo se van a dar, eso ya no depende de mí. Aquí quiero concentrarme, aportarle al equipo y ojalá tener un proyecto exitoso con el nuevo cuerpo técnico y seguramente Javier nos va a ayudar a cada uno de nosotros a crecer y seguir dando lo mejor que tenemos", agregó.

Cabe recordar que en el pasado mercado de pases, el defensor colombiano interesó al Valladolid, de España, pero las negociaciones no prosperaron y siguió su carrera en el balompié 'manito'.

Sobre la posibilidad de renovar o emigrar a Europa, el defensor de la Selección Colombia dijo que aún tiene contrato y que no piensa jugar en otro equipo que no sea el Monterrey.

"Me queda un año de contrato todavía no hemos tocado profundamente si vamos a renovar o no, en algún momento se me acercaron, preguntaron cómo me sentía en el club. Muy honesto les dije acá lo tengo todo y no quisiera jugar en otro equipo en México que no sea Monterrey, el club que me dio la posibilidad de salir de mi país, ser campeón, acumular experiencia", concluyó.

Cabe recordar que Stefan Medina ha hecho parte del proceso de la Selección Colombia de mayores tanto en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América de 2019.