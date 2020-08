“Stefan Medina le ha pedido a Monterrey que le permitan cumplir su sueño de jugar en Europa”

Stefan Medina sí tendría las horas contadas en el Monterrey, de México, ya que su objetivo es jugar en el fútbol de Europa y el interés del Real Valladolid es real.

De hecho, el director deportivo del cuadro español, que tiene como presidente a Ronaldo Nazário, confirmó que están en negociaciones con el club mexicano.

"He conversado con Duilio Davino, presidente del Monterrey, para interesarme por el jugador. Lo estamos analizando. El mexicano es un club muy grande y el dinero no será la clave porque no tiene ningún problema económico. Para nosotros es un espejo donde mirarnos”, afirmó en entrevista con ‘El Mundo’.

Además, confirmó que Stefan Medina tiene el deseo de jugar en el Viejo Continente y le habría pedido al elenco de los ‘rayados’ que lo dejen salir.

“Medina tiene una de las últimas oportunidades de saltar a Europa y ha pedido al Monterrey como un favor personal que le permita cumplir su sueño, tras dejarse la piel con ellos”, finalizó.

Así las cosas, y de darse el fichaje, el futbolista antioqueño podría salir rumbo al Real Valladolid, luego de sus pasos en México por el Pachuca y el Monterrey y donde se ha podido destacar, al punto de ganarse un lugar en la Selección Colombia.