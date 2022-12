Steven Alzate: "Estar con la Selección fue una gran experiencia, espero poder regresar"

El jugador colombo-ingles dialogó con la página oficial de las ‘gaviotas’ acerca de su futuro, su crecimiento en lo que va de la temporada, y la esperanza de ser convocado por Carlos Queiroz para las Eliminatorias hacia Catar 2022.

Steven Alzate habló de la felicidad de hacer parte del Brighton, luego de su debut en septiembre, lo que vendrá para este 2020 y las posibilidades de estar con la Selección Colombia nuevamente.

El nacido en Inglaterra, pero con padres colombianos está viviendo una temporada increíble con el Brighton, pues hace un año, se estaba recuperando de una lesión en la espalda que sufrió con el Swindon Town de la cuarta división inglesa.

“A veces me cuesta creer en la posición que estoy, especialmente después de la temporada pasada, cuando me recuperé de la lesión con el Swindon. Estoy un poco sorprendido por la cantidad de minutos que he tenido esta temporada”.

El joven de 21 años no olvida cuando pisó uno de sus estadios favoritos. “Ha habido bastantes estadios grandes donde he jugado, pero mi favorito es el Emirates, porque Arsenal fue el equipo que apoyé cuando era niño, y ganamos, esa fue de las mejores experiencias de mi carrera”.

Por otro lado, Alzate habló de su ilusión de regresar a la Selección, luego de haber sido convocado por Queiroz y tener la posibilidad de jugar algunos minutos frente a Ecuador y Perú. “Ser parte de los dos juegos en noviembre fue una gran experiencia, espero que pueda regresar”.

