Steven Alzate se desvive por la 'tricolor':"Mi sueño es jugar un mundial con la Selección Colombia"

Steven Alzate fue el protagonista de la primera victoria de la historia del Brighton & Hove Albion en Anfield. Nacido en Camden, Londres, pero de profundas raíces colombianas, este volante creció viendo jugar a Cesc Fábregas y Thierry Henry y ahora sueña con representar a Colombia en un Mundial.

"Ese es mi objetivo", reconoce en una charla con Efe unas semanas después de haber logrado su primer gol en la Premier League en el mejor escenario posible.

"Para mí significó mucho como jugador. Marcar mi primer gol como jugador del Brighton contra un equipo como el Liverpool. Y ya no solo marcar el gol, sino también ganar el partido. Ojalá pueda seguir así", apunta el colombiano.

Nacido en el barrio de Camden hace 22 años, Alzate se desenvuelve con soltura tanto en inglés como en español, pero cuando le preguntan por qué eligió Colombia como selección a la que representar lo tiene claro. "Me siento colombiano por mis papás", explica.

Alzate creció rodeado de la música, la comida y las costumbres de Colombia y nunca se ha despegado de ellas. Aunque desarrollara su amor por el fútbol viendo a los grandes jugadores de la Premier League.

"Yo veía a jugadores como Thierry Henry, en el Arsenal , Cesc Fábregas... Te digo estos jugadores porque soy hincha del Arsenal y siempre los veía cuando era niño".

Alzate se enamoró de un Arsenal en una etapa gloriosa de su historia y cumplió el sueño de firmar por un equipo de la Premier League en 2017, pero su progresión fue truncada por una serie de lesiones que le frenaron durante sus cesiones y su etapa en el filial del equipo.

"Me he tenido que recuperar de varias lesiones, pero ya no son solo las lesiones lo que te afecta, también hay que recuperarse rápido de cuando no estás jugando. Tienes que estar fuerte físicamente y mentalmente. Siempre tienes que estar listo para cuando te necesiten y para aprovechar la oportunidad que te brinde el técnico".

Durante su temporada de cesión en el Swindon Town, en 2018, sufrió el peor revés. Se rompió el contrato de cesión debido a una lesión grave en la espalda que le apartó del equipo en diciembre. Hasta entonces había sido titular indiscutible.

Todo apuntaba que para 2019 el colombiano volvería a salir, pero no. Graham Potter, amante del juego de toque, decidió probar a Alzate en pretemporada y pidió que no saliera.

Se asentó como un jugador habitual en los onces titulares y disputó 21 partidos la temporada pasada, pese a que se perdió la parte final por una lesión en la ingle. Renovó por cuatro años el pasado mes de julio y devolvió toda la confianza puesta en él a Potter cuando el pasado 3 de febrero decantó el duelo ante el Liverpool con su gol.

"No sé si la tocó Trossard o solo yo, pero el tanto me lo apuntaré yo", aseguró entre risas Alzate después de entregar al Brighton su primer triunfo en el feudo del Liverpool.

"Nada más acabar el partido me llegaron como unos 10.000 mensajes y no me dio tiempo a leerlos todos. Mensajes de mi familia, la gente más cercana a mí, mis amigos... todos estaban muy contentos por mí".

Ahora su objetivo lo pone muy arriba. "Mi sueño con la selección es jugar el Mundial. Mi sueño como club por el momento es estar aquí y triunfar aquí. Cuando tenga más edad ya pensaré en ir a un nuevo club para una nueva aventura", afirmó Alzate, que ya sabe lo que es debutar con la selección absoluta, cuando estaba Carlos Queiroz, aunque aún tiene pendiente una llamada con el seleccionador actual, Reinaldo Rueda.

Además de ser un héroe en el Brighton, Alzate también lo es en Villavicencio, la ciudad en la que creció su padre y donde su hermano regenta la fundación Alzate, destinada a ayudar a los niños desfavorecidos a través de la pelota.

"Lo hacemos para ayudar a los niños, para que tengan una oportunidad de jugar al fútbol y que no estén por la calle haciendo cosas que no deberían estar haciendo. En Sudamérica hay mucho jugadores talentoso y así podemos darles esa oportunidad de que pueden demostrarlo. También ayudamos a los más desfavorecidos que no tienen la oportunidad de comer o de beber".

Con ese Mundial de 2022 en el punto de mira, Alzate aspira a convertirse en lo que un día fueron en la Premier League sus ídolos de la infancia. De momento, ya tiene su hueco reservado en los libros de historia del Brighton. Alzate es el héroe de Anfield.