Steven Gerrard: "Alfredo Morelos está bien, no queremos jugadores sonrientes cuando son sustituidos"

A Alfredo Morelos no le gustó para nada, su salida al minuto 66 en la victoria 4-0 del Rangers sobre el Aberdeen, el pasado domingo. Y es que por liga escocesa, el delantero colombiano no marca desde el 20 de septiembre, por lo que no ha sido sorpresa que hasta sea suplente en los últimos partidos de su equipo.

Esa situación no lo tiene feliz y lo hizo saber en la última fecha, cuando su gesto al ser sustituido dio mucho de qué hablar en Escocia por estos días. En tanto, Steven Gerrard fue cuestionado acerca del nivel y del comportamiento del 'Bufalo', a lo que el entrenador decidió no darle mucha importancia.

"Alfredo está bien, no queremos jugadores sonrientes y felices cuando son sustituidos. Pero al mismo tiempo necesitamos que entiendan que es una gran temporada, hay muchos partidos, y hay que ser respetuoso con el jugador que viene a sustituirte", apuntó el director técnico del conjunto de Glasgow.

"Estaba en un largo viaje de regreso a casa por la fecha con su selección y fue titular, jugó bien y obtuvimos un resultado positivo", continuó explicando acerca del por qué sustituyó al atacante en aquel encuentro.

Esta situación le da pie a los rumores que sitúan a Alfredo Morelos con una posible transferencia en el mercado de invierno. Otra vez el Lille, al cual estuvo cerca de pasar en el último mercado de invierno, aparece como su principal destino.

Aún así, Steven Gerrard no le hace caso a las especulaciones y aseguró que el artillero de Cereté está contento en Rangers y preparado para ser de la partida en el encuentro de este jueves, cuando el equipo reciba al Benfica, por la cuarta fecha de la fase de grupos de Europa League .

"Alfredo está en un buen lugar y está listo para volver mañana. Mi trabajo es manejar los jugadores y usarlos cuando vea que está bien, y quitarlos cuando vea que es correcto", concluyó el legendario exvolante del Liverpool .