Steven Gerrard enfrenta “un gran dolor de cabeza por su delantero estrella Alfredo Morelos”

No cabe duda de que Alfredo Morelos es uno de los jugadores importantes en el esquema de Rangers. Sin embargo, en Escocia, no son buenos los comentarios sobre el cordobés, cada vez que no marca gol.

Precisamente, este fin de semana, Morelos Avilez jugó 71 minutos con su club en el 0-0 frente Livingston, evidentemente no anotó y los comentarios no fueron positivos.

Santiago Arias, pretendido en la Premier League: Carlo Ancelotti lo busca para el Everton

Luego del compromiso llegó la columna de Nicholas, quien sentenció en sus textos que: "Alfredo Morelos es actualmente un dolor de cabeza grande para el manager de Rangers, Steven Gerrard, más que para las defensas rivales”.

Su lanzamiento lo argumenta con el hecho de: “Gerrard se ve obligado a jugar con él para garantizar que la armonía del equipo se mantenga alta y para asegurarse de que su valor no disminuya”.

Jackson Martínez se despidió y agradeció a todos en Portimonense: ¿Medellín, su futuro?

Publicidad

Y es que, pese a que las negociaciones por el colombiano con otros clubes estarían estancadas, el delantero ‘cafetero’, se querría mantener bajo las órdenes del histórico exfutbolista inglés. Pero el jugador se ha mantenido fuerte, pese a todas las críticas que recibe.

Los goles ratifican el trabajo de Morelos, quien se ha ganado un lugar en el once inicialista, más allá de que el club haya fichado a dos nuevos jugadores de ataque para la presente temporada que empieza en Escocia.