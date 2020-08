Steven Gerrard: "Todo el mundo sabe que Alfredo Morelos ha tenido la cabeza en otra parte"

Rangers, de Escocia, equipo en el que juega Alfredo Morelos, cayó 1-0 este jueves en su visita al Bayer Leverkusen, en la vuelta de los octavos de final de la Europa League, y dijo adiós a la competición europea con un marcador global de 4-1.

El delantero colombiano fue titular y salió del terreno de juego al minuto 77, completando un partido en el que, al igual que sus compañeros, no tuvo una buena actuación y avivó las críticas de los periodistas en la rueda de prensa post partido. Morelos en los últimas semanas ha sido vinculado fuertemente con un traspaso al Lille, de Francia, el cual se podría finiquitar en los próximos días en consecuencia a la eliminación del Rangers.

Sobre dichos comentarios de los periodistas que suponían que el 'Búfalo' tuvo un mal rendimiento debido a que está desconcentrado por las ofertas que tiene sobre la mesa, el técnico del equipo de Glasgow, Steven Gerrard, salió en defensa del atacante, aunque admitiendo que su marcha podría darse en cualquier momento.

"Todo el mundo sabe que Alfredo (Morelos) ha tenido la cabeza girada. No se puede negar eso. Sólo avanzamos y mi atención se centra en el equipo y los jugadores que quieren estar aquí", dijo Gerrard a 'BT Sport' en su entrevista posterior al partido.

"Si llega una oferta que le gusta a los directivos y el jugador me dice cara a cara que quiere ir, entonces veremos qué pasa. Es lo suficientemente profesional como para bloquear el ruido. No ha tenido el mejor de los juegos esta noche pero tampoco lo hemos tenido como equipo", continuó Gerrard restándole responsabilidad a Morelos sobre la derrota del Rangers.

Aún así, el histórico exjugador inglés se mantuvo firme en que el colombiano aún es jugador del cuadro escocés y por lo tanto debe rendir al máximo mientras siga en el equipo "Esta noche no hay ningún dedo que señale la actuación de nadie, pero Alfredo debe permanecer concentrado".

En la conferencia de prensa, Steven Gerrard volvió a ser cuestionado sobre el rendimiento del atacante, pero el técnico se negó a responder y sostuvo su respaldo "Ya has hecho suficientes preguntas sobre eso. Muchos jugadores tuvieron un bajo rendimiento, no creo que sea el momento de elegir a nadie. No hablaré de ningún individuo esta noche".

No obstante, Gerrard no fue el único en referirse al tema Morelos, pues su compañero en el frente de ataque, Jermain Defoe, insistió en el que oriundo de Cereté tiene su cabeza en los próximos partidos del Rangers a pesar de los rumores que lo colocan en otros clubes.

"Lo ha manejado bastante bien. Nunca lo mirarías y pensarías 'lo tiene en el fondo de su mente, no está entrenando bien, está confundido o ansioso', sólo ha sido normal para ser honesto", fueron las palabras del delantero inglés.