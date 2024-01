Steven Mendoza y Alfredo Morelos, dos colombianos con realidades distintas en Santos

Parece ser que al año no ha iniciado con pie derecho para todos los jugadores y especialmente para los de Santos , quienes, luego de haber descendido a la Serie B de Brasil, tendrían los días contados en la institución. No obstante, también hay otros que sí son considerados como base del proyecto para este 2024.

Y justamente, como muestra de las dos caras de la moneda, los colombianos son protagonistas en el conjunto ‘Peixe’, que ya regresó a los entrenamientos en su sede deportiva. Sin embargo, a muchos no les dieron puerta abierta, como mensaje directo de que no esperan contar con ellos para este año.

Cabe destacar que dentro de la nómina de Santos, que descendió a finales de 2023, Alfredo Morelos y Steven Mendoza son los únicos dos colombianos presentes. ¿Qué pasará con ambos ‘cafeteros’?

Steven Mendoza

El delantero colombiano, que en muchos partidos fue ‘salvavidas’ para Santos, actualmente es uno de los descartados para este año en el cuadro ‘Peixe’. Según informan desde territorio brasileño, a Mendoza ya se le informó de su no continuidad.

“En la primera actividad de 2024, los jugadores que no serán utilizados por el técnico Fábio Carille fueron separados del resto, ni siquiera entraron por la misma puerta en la sede deportiva Rei Pelé. Algunos futbolistas (principalmente por motivos económicos) aparecen advertidos por guardias de seguridad que deben ingresar por otra puerta, distinta a la que utilizan los que jugarán en este 2024”, indicó inicialmente ‘Globo Esporte’, dejando en evidencia cómo se viven las últimas horas en el club.

Stiven Mendoza no estaría en los planes del Santos para 2024.

Además, destacando que dentro de esos jugadores que no son tenidos en cuenta, el medio local afirmó que Steven Mendoza actualmente no es tenido en cuenta por el Santos. Y, en su intención de salir, cabe destacar que el ‘cafetero’ tuvo ‘coqueteos’ con Millonarios, sin embargo, hasta el momento no ha podido encontrar club para el presente año.

Alfredo Morelos

El caso de Alfredo Morelos en Santos es completamente diferente al de su compatriota, pues, según lo informaron desde Brasil, a pesar de que se dieron los términos para que se fuera del equipo, la intención del atacante es quedarse y ser parte del grupo que busque el regreso a la Primera División. Eso sí, lo primero que se está buscando desde el entorno del ‘Peixe’ es solucionar lo del tema salarial, teniendo en cuenta que el ‘cafetero’ es de los que más gana.

“Dueño de uno de los salarios más altos del Santos en 2023, Morelos negocia una reducción en los montos que recibe mensualmente para quedarse. La tendencia, en este momento, es que se quede para competir en la Serie B del Campeonato Brasileño. El colombiano tiene contrato con Santos hasta agosto de 2025, pero tenía un acuerdo que podría negociar su rescisión para irse a otro club en caso de descender. El jugador, sin embargo, decidió quedarse”, indicó en su informe ‘Globo Esporte’.

Alfredo Morelos en entrenamiento con el Santos de Brasil.

Frente a este panorama, se espera Steven Mendoza termine su relación con Santos, mientras que Alfredo Morelos luche por un puesto en este equipo, al que llegó solo hace pocos meses y espera ser ficha clave en el regreso a la Primera División.