Stiven Mendoza sería nuevo jugador del Santos según prensa brasileña

Por este tiempo, los clubes están preparándose para el retorno a la normalidad del fútbol después de que finalice el Mundial Qatar 2022 el próximo 18 de diciembre. En pro de mejorar sus plantillas y hacerse más fuertes, las instituciones le dan salida a jugadores, pero también van al mercado en búsqueda de fichajes. Tal es el caso del Santos de Brasil, que según informan desde territorio ‘carioca’, anunciaría en las próximas horas al colombiano Stiven Mendoza como nuevo atacante en sus filas.

El conjunto brasileño no pasa por su mejor momento en materia de resultados deportivos, todo lo contrario, el 2022 fue para el olvido, puesto que no se destacó en ninguno de los campeonatos que compitió. En el Brasileirao, Santos ocupó la casilla 12 con 47 puntos, muy lejos de las 81 unidades que logró el Palmeiras campeón. En Copa, el panorama no fue muy distinto, ya que se llevaron una goleada contundente en el marcador global luego de caer 5-0 frente a Corinthians.

En el ámbito internacional fue donde no dejaron una imagen tan mala gracias a que superaron la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras compartir zona con Unión La Calera, Universidad Católica y Banfield. Sin embargo, su aventura culminó en octavos de final, instancia en la cual igualaron en la serie 2-2 con Deportivo Táchira, pero se vieron superados 4-2 en los lanzamientos de tiro penalti.

Por eso, en medio de este bajón futbolístico, el ‘albinegro’ busca mejorar en materia ofensiva y según el portal UOL de Brasil, un colombiano ha sido el elegido. Se trata de John Steven Mendoza, quien actualmente milita en el Ceará.

El medio brasileño dio por hecho el fichaje del atacante ‘cafetero’: “La negociación fue larga, con exigencias de última hora del presidente cearense Robinson Castro, y competencia extranjera por el fichaje del delantero. Un club árabe estuvo en la disputa por el colombiano”.

Y es que el jugador de 30 años ha generado buena impresión esta temporada con los 20 goles que anotó. 13 anotaciones en liga, 6 en Copa Sudamericana y uno por Copa de Brasil, son los números que han llamado la atención de un Santos que cuenta con figuras como el venezolano Yeferson Soteldo y el uruguayo Carlos Sánchez.

Cabe resaltar, que, el aporte de Mendoza en Ceará fue fundamental para que alcanzaran los cuartos de final de la Copa Sudamericana, competición en la cual cayeron con Sao Paulo. En esa serie empataron 2-2, no obstante, en los penaltis fueron derrotados 4-3.

Ahora solo queda esperar si Santos hace oficial la contratación del futbolista colombiano que también militó en clubes como Envigado, América de Cali, Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali, Chennaiyin (India), Corinthians, New York City, Bahía (Brasil) y Amiens.