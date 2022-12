Su deseo es continuar: Sebastián Pérez quiere quedarse en Barcelona, de Ecuador

El volante colombiano, del conjunto ecuatoriano, aseguró que su continuidad en el club no depende cien por ciento de él, ya que, sus derechos deportivos pertenecen a Boca Juniors, de Argentina.

Sebastián Pérez, quien juega en Barcelona de Ecuador, mostró su deseo de continuar con el equipo hasta fin de año y ser campeón, además, su técnico, Leonardo Ramos, aseguró que el volante colombiano estará con el club de Guayaquil hasta fin de año.

Publicidad

Lea acá: Dávinson Sánchez, al trote mar: avanza con su recuperación junto a Harry Kane

Aunque aún no hay pronunciamiento oficial por parte de Barcelona o de Boca Juniors, Pérez dijo este miércoles que “estoy bien acá, tranquilo, pero igual sabemos que mi pase no pertenece a Barcelona, entonces, en gran parte tampoco depende de una decisión mía. Esperemos a ver qué sucede. Estoy tranquilo, acá he jugado y eso me tiene contento”.

“No sé si 50-50 pero la decisión no es cien por ciento mía, mi deseo es obviamente continuar con el equipo y como equipo grande, pelear por el título… La decisión final no es mía”, agregó el volante colombiano a varios medios ecuatorianos.

Por otro lado, y ante la incertidumbre de la continuidad de Pérez en club ecuatoriano, el entrenador Ramos aclaró, según el portal web 'El Comercio': “Sebastián no se irá, tiene la idea fija de seguir hasta fin de año. Me dijo que quiere quedarse y levantar el trofeo a fin de año”.

Publicidad

El colombiano se hizo un lugar en Barcelona, que es líder de la Liga de Ecuador con 30 unidades, desde su llegada a principios del 2019. Pérez participó en 11 encuentros, de los 14 que se han disputado en el balompié de este país.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados