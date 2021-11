"Tal como era de esperar, Edwin Cardona no seguirá en Boca Juniors"

Aún no se define con claridad el futuro de Edwin Cardona, a pesar de su brillante actuación del lunes con Boca Juniors, en la aportó un gol y una asistencia en la victoria 3-0 sobre Aldosivi, por la Liga Argentina, y desde ese país apuntan que el colombiano dejará de ser 'xeneize'.

El mediocampista se encuentra en el club argentino en calidad de préstamo y su contrato finalizará a finales del presente año; luego, deberá regresar a México y definir si se queda en los Xolos de Tijuana o buscar un nuevo destino.

Lo único cierto y como desde hace varias semanas se conoció, Boca Juniors no estaría interesado en hacer uso de la opción de compra, y no porque la calidad y el talento del paisa no sea valorada, sino porque los 'xeneizes' no estarían dispuestos a pagar los 5 millones de dólares que exige el club mexicano, dueño de sus derechos deportivos.

Cardona, desde su retorno al club 'azul y oro' ha tenido diferentes irregularidades tanto en su rendimiento, como en su comportamiento, algo que lo alejó de las canchas y este también sería un punto negativo por el que Boca Juniors dejaría ir al colombiano.

🚨Tal como era de esperar, Edwin Cardona no seguirá en #Boca, ya que el club no hará uso de la opción u$s 5M.

*⃣Deberá regresar a #Xolos, que decidirá si en 2022 vuelve a desprenderse de él. — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 8, 2021