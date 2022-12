Técnico de Atalanta, en defensa de Duván Zapata por una amarilla "injusta"

Una presunta mano en el juego de este jueves, que los de Bérgamo le ganaron 4-1 a Bologna, y la posterior tarjeta amarilla dejaron al colombiano sin jugar el domingo frente a Inter.

En el camerino de Atalanta no todo fue alegría este jueves, pese a una nueva buena presentación y un meritorio triunfo que tiene al club cerca de ubicarse en zona de clasificación para la Champions League 2019/2020. Y todo porque por una amonestación de parte del árbitro Gianluca Rocchi a Zapata, no podrá ser tenido en cuenta para el duelo frente a Inter, del próximo domingo.

Y al finalizar el compromiso de la fecha 30 de la Serie A, el técnico Gasperini se mostró contrariado por lo sucedido con el astro colombiano.

"A Zapata estaba a punto de reemplazarlo, solo esperábamos a que la pelota saliera del campo y en lugar de eso sucedió la mano. En Milán no estará y para nosotros estos son inconvenientes importantes. No entiendo nada de regulación, fue un gesto instintivo. A veces hay faltas mucho más pesadas que no son sancionadas", indicó el técnico del Atalanta.

Duván Zapata es el referente ofensivo de su equipo, lleva 20 goles en el torneo italiano y por eso en su club duele su ausencia en la visita dominical a la cancha de San Siro.

