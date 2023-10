Técnico del Al Nassr habló de la situación de David Ospina en el club

El regreso de David Ospina a la actividad futbolística sigue siendo un tema envuelto en incertidumbre. El destacado arquero colombiano, quien ha estado entrenando con su equipo, el Al Nassr después de superar una lesión en el codo que lo mantuvo alejado de los campos de juego a principios de este año, está ansioso por regresar a la competición. Sin embargo, no hay claridad al respecto.

Aunque Ospina ha estado trabajando arduamente con el equipo durante aproximadamente un mes, la oportunidad de su regreso a la cancha todavía no ha sido esclarecida. Un rayo de esperanza surgió cuando se mencionó la posibilidad de que el arquero colombiano volviera a la acción en la Liga de Campeones de Asia, donde su equipo actualmente lidera el Grupo E.

A pesar de que Ospina está entrenando y se ha unido a la plantilla, su entrenador, Luis Manuel Ribeiro de Castro, se mostró enigmático en cuanto a su participación. "Tenemos siete jugadores extranjeros disponibles y elegiremos a cinco de ellos. No tengo información de que David Ospina tenga derecho a jugar, así que no responderé porque no tengo información", declaró el entrenador antes del enfrentamiento contra Al Duhail.

Cristiano Ronaldo y David Ospina con Al-Nassr. @AlNassrFC

La situación se vuelve aún más compleja en la Liga Profesional Saudí, donde Ospina no puede competir ya que no está inscrito como uno de los extranjeros permitidos en el equipo. Los siete jugadores foráneos habilitados para competir en la liga son Alex Telles de Brasil, Aymeric Laporte de España, Marcelo Brozovic de Croacia, Seko Fofana de Costa de Marfil, Anderson Talisca de Brasil, Otávio de Portugal, Cristiano Ronaldo de Portugal y Sadio Mané de Senegal.

La Liga de Campeones de AFC presentaba una oportunidad para el portero colombiano, quien ha demostrado su valía desde su llegada al fútbol asiático. En 14 partidos disputados, Ospina mantuvo su arco invicto en nueve ocasiones y solo permitió seis goles en contra. Sin embargo, la posibilidad de su inclusión en futuros partidos aún no ha sido aclarada.

En este contexto, los seguidores de David Ospina y Al Nassr se encuentran a la expectativa sobre el futuro del arquero colombiano. El partido entre Al Nassr y Al Duhail de Qatar, que forma parte de la tercera jornada del Grupo E de la Liga de Campeones AFC, está programado para el martes 24 de octubre, a la 1:00 p.m. (hora colombiana), en el Estadio de la Universidad Rey Saúd.