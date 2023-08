Técnico del Sao Paulo y el debut de James Rodríguez: “Esperemos, con el tiempo se sabrá”

Sao Paulo no pasa por un buen momento y, este domingo, sumó una nueva derrota frente a Atlético Mineiro por 0-2, en el Morumbí. En este partido no estuvo convocado James Rodríguez, quien aún se encuentra en proceso de adaptación y reacondicionamiento físico. El entrenador Dorival Júnior se refirió a cuándo podría debutar el colombiano con el 'tricolor', que ha tenido problemas en la parte ofensiva.

"Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo él mismo me posicionará sobre este tema, esperemos y no creemos expectativas", fueron las palabras del entrenador del conjunto paulista, que sí tuvo dentro de su nómina al brasileño Lucas Moura, quien también llegó como uno de los flamantes refuerzos del Sao Paulo.

James Rodríguez y el propio Moura fueron presentados frente a toda la afición del Morumbí, minutos antes de que arrancara el encuentro frente al Atlético Mineiro. Fueron más de 45.000 que se emocionaron viendo a sus refuerzos con la camiseta del equipo. El cucuteño se enfundó la casaca con la '19' en su espalda.

Por lo pronto habrá que esperar cuánto podría ser el estreno de Rodríguez Rubio con el equipo brasileño, que se enfrentará el próximo jueves a San Lorenzo, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericanos. Cabe recordar que los paulistas cayeron 1-0 en su visita al Nuevo Gasómetro y ahora deberán revertir el marcador, como locales. En el Brasileirao su próximo reto será frente al siempre peligroso Flamengo, en condición de visitante.

Publicidad

Por su parte, Dorival Júnior, en la rueda de prensa, recalcó su preocupación por los últimos resultados que ha tenido el Sao Paulo en sus distintas competencias.

"Debemos hacer lo que siempre hemos hecho, creo en el equipo y no es una o dos derrotas lo que me va a desviar de mis convicciones, seguro que pronto pueden pasar cosas buenas. São Paulo no dejó de tener un buen desempeño y hacer las cosas bien. Pequeños detalles han quitado la posibilidad de un mejor resultado y solo el trabajo puede mejorar eso", fueron las palabras del estretega.

En la Liga de Brasil, Sao Paulo ocupa la novena posición después de 18 partidos jugados en la temporada, con 26 unidades sumadas. El actual líder del campeonato es Botafogo, con 44 puntos.