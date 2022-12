Técnico del Valencia aseguró tener "la conciencia tranquila" sobre la salida de Jeison Murillo

Marcelino García se refirió a la salida del defensor colombiano al Barcelona y manifestó que nunca tuvo problemas con él.

En cuestión de horas Jeison Murillo se convirtió en el tercer colombiano en ser fichado por Barcelona. Hecho sorpresivo para muchos, pues el defensor ‘cafetero’ había jugado tan solo un partido, por Liga, con Valencia.

Sin embargo, su llegada se debió a un pedido exclusivo del técnico azulgrana, Ernesto Valverde, quien aseguró: “Es muy difícil encontrar jugadores de la calidad de Murillo”.

De esta manera el colombiano llegó, conoció a sus compañeros y, antes de su presentación este 27 de diciembre, presenció en el Camp Nou la victoria de su nuevo equipo frente al Celta de Vigo por 2-0.

Ante este panorama, Marcelino García, técnico del Valencia, equipo dueño delos derechos de Murillo, se refirió a la salida del defensor y a los pocos minutos que le brindó en la actual temporada.

“Yo, acertado o no, no lo veía titular en el Valencia por muchas razones, pero ni puedo ni debo dar mi opinión sobre si puede serlo en Barcelona. Es algo que no me corresponde a mí”, aseveró.

Mientras que sobre sus minutos de juego, sostuvo: “ha jugado muy poco porque en la defensa no hemos tenido casi lesiones, nuestra defensa tiene unos números excelentes y ha aparecido Diakhaby con un nivel bueno”.

“Tengo la conciencia tranquila. Garantizo que no he tenido ningún problema con Murillo. Siempre le he informado de su situación cuando él me lo ha requerido o yo lo he considerado oportuno”, concluyó.