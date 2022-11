"Tenemos al mejor ariete del mundo, que es Falcao García": presidente de Rayo Vallecano

Para nadie es un secreto la trascendencia que ha tenido Radamel Falaco García en el fútbol europeo, en especial el de España, donde ha podido vivir parte de sus mejores momentos de su carrera vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Si bien, en la actualidad está defendiendo el escudo del Rayo Vallecano, los elogios siguen llegando para el delantero samario.

El 'Tigre' que llegó a ser el mejor delantero del mundo, incluido en el once ideal del 2012, según la ceremonia del 'Balón de Oro', fue destacado una vez más, en esta ocasión por parte del presidente del equipo de Vallecas.

Martín Presea, directivo del club en el que milita Falcao, habló este jueves en la previa del partido entre Rayo Vallecano y Celta de Vigo, válido por la fecha 14 de la Liga de España, partido que se disputó antes del parón por el Mundial de Qatar 2022.

El mandatario del conjunto de Vallecas se refirió a su delantera, en la que se despachó en elogios para el también delantero de la Selección Colombia, “Raúl de Tomás es el mejor delantero nacional de España. Esperamos que nos aporte un plus en el área y un plus de gol. Tenemos al mejor ariete del mundo que por suerte hoy juega, que es Falcao, desde mi punto de vista. Yo no he visto, desde Hugo Sánchez, cosa igual dentro del área”, comentó Martín Presea, para 'Dazn', quien lo comparó con uno otro de los grandes delanteros que han pasado por el fútbol español.

Todo esto se dio antes del partido disputado por la jornada 14 de la Liga en el que el atacante samario actuó como titular y fue sustituido al minuto 59 del compromiso. En su lugar ingresó Sergio Camello, quien suele ser el atacante inicialista en el esquema de Andoni Iraola.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

Si bien la Liga de España entró en parón por el Mundial de Qatar 2022, el equipo de vallecas tendrá acción este fin de semana, por la Copa del Rey, donde se tendrá que enfrentar el próximo domingo a las 6:00 a.m. (hora de Colombia), frente a CFJ Mollerussa, un equipo que actualmente compite en la Primera Catalana, una categoría por debajo de la Tercera División española.

¿Cómo le ha ido a Radamel Falcao García esta temporada?

El delantero de 36 años ha disputado 12 partidos, de los cuales ha sido titular en tres de ellos y ha logrado celebrar dos anotaciones.