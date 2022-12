“Tengo cuatro años más aquí y voy a seguir, sin duda”: Miguel Ángel Borja

El delantero colombiano del Palmeiras volvió a anotar después de cuatro meses de sequía y esperar recuperar su espíritu goleador para retribuir los esfuerzos que el ‘verdao’ hizo por comprarlo.

Miguel Ángel Borja marcó un golazo con Palmeiras en su victoria 2-0 contra Ponte Preta y el delantero colombiano espantó una racha negativa que no le permitía anotar desde junio.

“No es fácil todo lo que he vivido aquí en Brasil, ha sido muy difícil, pero creo en Dios. Todo tiene un propósito especial. Siempre he estado tranquilo. La dificultad es en la adaptación, aquí el juego es más rápido, eso me ha costado. Ahora tenemos un nuevo entrenador y voy a seguir trabajando para adaptarse más rápido, voy a estar atento a los movimientos que mis compañeros hacen”, dijo Borja en declaraciones que recogió ‘Lance’ de Brasil.

El delantero colombiano cuenta con cuatro goles en el Brasileirao y su objetivo es permanecer al club, hacer historia y ganar título. “Tengo cuatro años más aquí y voy a seguir aquí, sin duda. El club lo hizo todo para venir y ahora tengo que retribuir”, añadió el goleador colombiano.