“Tengo esperanza de ir al Mundial. Cuando estuve con la Selección lo hice bien”: Sebastián Pérez

El volante colombiano de Boca Juniors sufrió una dura lesión que lo tuvo alejado de las canchas por siete meses. Ya jugó sus primeros 60 minutos en un amistoso y empezará a actuar con la reserva del club argentino.

El pasado 6 de abril será un día que no se le borrará de la memoria al mediocampista Sebastián Pérez. En pleno entrenamiento, después de chocar con su compatriota Wilmar Barrios, recibió la noticia que ningún deportista quiere escuchar: ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla.

Publicidad

“En el momento que sentí que algo sonó en la rodilla, supe que era algo grave. Fue muy duro pero lo tomé con tranquilidad. Sabiendo que uno como futbolista está expuestos a estas cosas”, aseguró el colombiano en dialogo con el programa ’Fox Sports Radio Argentina’.

Pérez, en aquel momento empezaba a tener minutos y buenas presentaciones con la camiseta ‘xeneize’. Se ilusionaba con un nuevo llamado a la Selección y con retornar al nivel que tuvo con el Nacional campeón de la Copa Libertadores.

Lea acá: Dimayor le comunicó a la Acolfutpro que la Liga II debe terminar el 17 o 20 de diciembre

Ahora, sabe que debe empezar de ceros. Sin embargo, esta misma ilusión sigue intacta y es aún mayor con la clasificación de Colombia a Rusia 2018. “Tengo la esperanza de ir porque cuando tuve la posibilidad de actuar en eliminatorias pienso que lo hice bien”. El antioqueño jugó dos partidos y anotó un gol.

Publicidad

El mediocampista reconoció que José Pékerman le envió un mensaje de apoyo cuando sucedió la lesión y que sigue en contacto con el cuerpo técnico de la Selección. “Con quien hablo más, y ha estado más pendiente de mi recuperación, es el ‘profe’ Eduardo Urtasún (preparador físico)”, afirmó.

Vea acá: Millonarios, Cali, América y Junior, jugarán torneo amistoso en Bogotá

Publicidad

“El momento de la Selección es muy bueno. Tenemos que disfrutar de ir a dos mundiales seguidos”. Señala Pérez, quien confía con empezar a tener minutos, en uno de los mejores momentos futbolísticos del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El colombiano viene de jugar sus primeros 60 minutos el pasado sábado en un amistoso. “Me siento bien. Lo único que necesito es el roce de los partidos. Los médicos me han dicho que puedo jugar con la reserva este fin de semana”, finaliza Sebastián Pérez, no sin antes recalcar que no hubiera podido superar este difícil momento sin el apoyo de su familia.