"Tengo ganas de jugar contra Olympiacos que se llevó a James Rodríguez y Marcelo"

Sin duda alguna la llegada de James Rodríguez ha generado gratas sensaciones en el fútbol griego. Desde que se anunció el fichaje del colombiano, varias han sido las repercusiones que este ha generado, y todo gracias al esfuerzo que hizo Olympiacos , para traer grandes fichajes para esta nueva temporada.

El talentoso mediocampista cucuteño ya logró debutar en el fútbol de Grecia, donde sólo le bastó un par de días para ganarse una titularidad con el conjunto 'leyenda', con el cual logró disputar 71 minutos en la derrota de los suyos frente a Aris 2-1, en la quinta jornada de la liga.

La llegada del '10' a Olympiacos, junto a otros grandes refuerzos como Marcelo, y la nueva incorporación del director técnico Míchel Gonzalez, ha generado mucha expectativa con lo que el equipo pueda lograr esta temporada, e incluso se ha convertido en un partido esperado para sus rivales.

Este fin de semana, Aitor Cantalapiedra, volante español que milita en el Panathinaikos, mostró sus ganas de enfrentar al conjunto 'rojiblanco', que más allá por ser su "eterno rival", quiere enfrentarse ante el colombiano y las nuevas incorporaciones del club.

“Nuestro eterno rival es el Olympiacos y se llevó a James Rodríguez y Marcelo. Tengo ganas de jugar contra ellos. Hemos discutido en el vestuario sobre las transferencias del Olympiacos. Al final del día, es bueno para la liga tener jugadores así, porque así es como lo ve más gente. Y es aún mejor porque somos los primeros. Olympiacos no ha empezado bien, Marcelo no ha debutado, porque no se había preparado y probablemente le cueste estarlo”, expresó el jugador español en una entrevista con 'Punto Deportivo'.

Y agregó, con respecto al proceso de adaptación al que se enfrentan las nuevas estrellas de Olympiacos, “Tienes que estar listo. A mí también me costó mucho adaptarme. No importa de qué liga vengas, necesitas tiempo para adaptarte. Se necesita paciencia. Aquí jugamos con equipos cerrados, las canchas son pequeñas”.

Recordemos que el partido entre Olympiacos y Panathinaikos es considerado uno de los clásicos del fútbol griego, esto por ser dos de los tres equipos más fuertes de su país, y los dos con más títulos locales.

¿Cuándo será el partido entre Olympiacos y Panathinaikos?

Este compromiso está estipulado para llevarse a cabo el próximo 6 de noviembre, en lo que será el duelo válido por la jornada 11 de la Liga de Grecia. Para este encuentro el equipo de James Rodríguez hará las veces de visitante.