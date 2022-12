Teófilo Gutiérrez, de los regaños de Marcelo Gallardo al elogio a Miguel Ángel Russo

El delantero del Junior de Barranquilla contó pormenores de su paso por el fútbol argentino, donde vistiendo las camisetas de River Plate y Racing, fue dirigido por el ‘Muñeco’ y el actual entrenador de Boca Juniors.

Teófilo Gutiérrez siempre dará de qué hablar. Mucho más en un país como Argentina, donde, además del cuadro ‘tiburón’, cosechó los grandes logros de su carrera; jugando especialmente para River Plate bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo.

Por eso, en diálogo con ‘Programa sin nombre’, del canal argentino ‘TyC Sports’, el actual delantero del Junior no dejó pasar la oportunidad de contar cómo fue su primer encuentro con el ya histórico técnico del equipo ‘millonario’.

“Llegué tarde a la pretemporada y me regañó. Apenas arribé al sitió de concentración, me llevaron de una a la habitación donde estaba Gallardo. Me retó de entrada. Pero, después me dijo que me necesitaba y me brindó la confianza que yo esperada. Es una persona que se deja hablar, sabe oír y transmite bien lo que quiere. Por eso, afortunadamente conseguimos tantas cosas juntos”, rememoró el barranquillero.

Sin embargo, y a pesar de la gran relación que terminó teniendo con el técnico argentino, ‘Teo’ fue claro al ser cuestionado sobre un posible regreso a River. "Va a ser difícil porque Gallardo es muy estricto en su trabajo. Le gustan mucho los jugadores jóvenes, que puedan darle ese fútbol que necesita".

El momento curioso de la entrevista se vivió cuando fue consultado si se ponía la camiseta de Boca Juniors, para que la actual crisis del coronavirus se terminara enseguida. Gutiérrez, entre risas, no titubeó en ratificar su amor por River y que, si era necesario, se vestía con la casaca de la “victoria, para que todo esto pase”.

Eso sí, al final no escatimó en elogios para el actual técnico ‘xeneize’ y reciente campeón de la Superliga Argentina, con quien compartió vestuario en Racing.

“Mi amigo, Miguel Ángel Russo, es muy buen entrenador y ha potenciado a jugadores que no venían bien. Con él, Boca dio el salto de calidad que necesitaba”, puntualizó.