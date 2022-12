“Teófilo Gutiérrez era un pelotudo bárbaro, desde el primer día en Racing no lo bancó nadie”

Esas palabras son de Jorge de Olivera, quien compartió con el delantero colombiano en el cuadro de Avellaneda.

Teófilo Gutiérrez estuvo en Racing entre 2011 y 2012, pero de allí no salió bien por varios problemas con sus compañeros.

De hecho, Jorge de Olivera, quien compartió con el delantero colombiano en el elenco argentino, lo criticó fuertemente y contó algunas historias con el barranquillero.

“Era un grupo sanísimo, pero la verdad es que Teo se portó mal siempre. Desde lo deportivo no puedo decir nada, pero era un pelotudo bárbaro. Desde la primera semana no lo bancó nadie, lo conocimos y le soltamos la mano, pero no dejaba de ser un compañero y dentro de la cancha había que defenderlo a muerte”, dijo en declaraciones recogidas por ‘TNT Sports’.

De hecho, se refirió a lo que pasó en el primer entrenamiento que tuvo Gutiérrez con la camiseta de Racing, tras llegar procedente del Trabzonspor, de Turquía.

“En la primera práctica de fútbol quedó mano a mano, me eludió e hizo el gol. Se fue corriendo al banderín del córner, pegó un salto y extendió el puño. Pensamos: '¿A este qué le pasa?'. Después nos dimos cuenta de que hacía todo para él. Si hasta en el saque inicial de un partido, cuando no escuchó a la gente corear 'Teo, Teo', le preguntó a un compañero: '¿Estos por qué no gritan mi nombre?'. Flaco, jugá, hacé un gol y festejá con tus compañeros”, agregó.

Por último, Olivera se refirió al episodio del arma que sacó Teófilo en el vestuario del club, tras una discusión con Sebastián Saja.

"Lo que menos pensábamos era que el tipo iba a sacar un arma de la mochila. Yo estaba muy cerca, le pedí que bajara eso y me puso el fierro delante mío. Se terminó todo cuando entró el de seguridad... Se dijeron muchas cosas, pero prefiero contar hasta ahí”; concluyó.