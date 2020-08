Teófilo Gutiérrez y el día que se hizo la banda de River, en La Bombonera: “Échame tú, gran mari…”

Uno de los escándalos más recordados de Teófilo Gutiérrez en Argentina fue cuando, jugando para Rosario Central, le marcó gol a Boca Juniors en La Bombonera y lo festejó haciéndose la banda de River Plate, su clásico rival, en una esquina de la cancha y frente a la afición local.

Tras su provocador gesto, los jugadores de Boca, ofendidos, se le fueron encima a ‘Teo’, hubo conato de bronca y el árbitro le mostró la roja. El futbolista colombiano debió abandonar la cancha con custodia de la policía pues en las tribunas los hinchas también estaban molestos por la ofensa.

Casi cuatro años después de aquel episodio, el hoy delantero del Junior lo recordó en diálogo con un histórico del equipo barranquillero, Martín ‘El Torito’ Arzuága, durante una entretenida conversaci´ón en un Instagram live.

"Cuando vamos llegando al estadio, tiraban piedras, nos gritaban ‘negro, puto, la concha de tu madre’, vidrios, botellas… Estos manes (sus compañeros) me miraban y me decían ‘por ti, marica, por ti. Tenemos que ganar’”, contó Gutiérrez.

"Cuando les hago el gol, me hago la banda en el pecho y dije ‘bueno, me voy quedar sano, porque la gente estaba caliente allá arriba (en las tribunas) y esos manes ven que yo hago eso y salieron a llorarle al árbitro. ‘Ay, que mira, que hizo la banda, échalo, échalo’. Échame tú, gran marica, puto, la tienen adentro, les dije. Ahí se formó la empujadera y la vaina, pero yo no quería pelear porque había hecho el gol”, agregó.

Por último, el futbolsta del barrio La Chinita, en Barranquilla, manifestó que no pensó que lo fueran a echar de la cancha y hasta había pensado en marcar otro gol más en La Bombonera.

"Yo dije ‘ya con este gol la tienen adentro, le voy a meter es otro’, pero el árbitro me había dejado sano, me iba a sacar amarilla, pero estos manes (los jugadores de Boca) lo prendieron, que me sacara la roja. Pero yo dije ‘de acá no me voy solo, me llevo uno’, y me llevé a Centurión”, concluyó.

¡SIN TAPUJOS😂🔥! Teófilo Gutiérrez🇨🇴 reveló con detalle todo lo que ocurrió el día que le marcó a Boca🇦🇷 en La Bombonera e hizo referencia a la banda cruzada de River. ¿Qué tal? pic.twitter.com/t8zRYRdRP6 — Actual Fútbol (@ActualFutbol) August 14, 2020