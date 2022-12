Teófilo Gutiérrez y otra voz del episodio del arma en Argentina: “Me la puso en la frente”

El delantero, cuando jugaba en Racing, tuvo un enfrentamiento en el vestuario con el arquero Sebastián Saja. Esta vez, Patricio Toranzo contó más detalles de aquel momento.

Teófilo Gutiérrez dejó un episodio que hasta la fecha siguen recordando en Argentina, y fue cuando sacó un arma en el vestuario de Racing, por una pelea con Sebastián Saja.

Y es que hasta el mismo técnico en ese entonces Alfio ‘Coco’ Basile ha hablado de ese tema y hasta afirmó que decidió retirarse luego de presenciar ese momento.

Esta vez, Patricio Toranzo fue el encargado de hablar de cuando ‘Teo’ sacó el arma, aunque también destacó al delantero colombiano, diciendo que “es el mejor delantero con el que jugué, porque era guapo y también tenía una calidad bárbara”.

Sobre el episodio del arma, contó que: “Cuando estábamos en Racing y pasa lo del revólver yo estaba. Le habían dicho que no se haga echar y justo contra Independiente íbamos ganando 1-0 y lo echan, en aquella ocasión perdimos 4-1 y en el vestuario lo agarra Saja, que era bravo, y lo invita a pelear, hay un par de puños y en un momento el colombiano va a la mochila, yo lo sigo y sacó el arma”.

Además, Toranzo señaló que no sabe si era de juguete o era de verdad, pero que eso fue algo que lo dejó muy asustado.

“No sé si era de juguete o de verdad, pero me quede blanco porque me la puso en la frente y me dijo que me corriera”, finalizó en una entrevista con ‘TyC Sports’.