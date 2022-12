Teófilo Gutiérrez y sus coqueteos con Independiente: elogió al técnico Ariel Holan

El delantero del Junior de Barranquilla habló con la prensa argentina sobre el interés que ha mostrado el equipo de Avellaneda en contar con sus servicios para la temporada 2019.

Teófilo Gutiérrez fue figura en la obtención del título de Junior en la Liga Águila II 2018 del fútbol colombiano y así ha despertado interés de clubes a nivel internacional.

Ese es el caso de Independiente, de Argentina, que tiene en la mira al popular 'Teo'.

“Hablé con Holan. Es una persona muy respetuosa, muy capaz. Es uno de los mejores de Argentina y me quiere tener en sus filas. Por algo es ¿no? Porque venimos haciendo las cosas bien con Junior. He tenido dos o tres propuestas más que no he aceptado, pero esta ya es muy seria. Lo más importante es que mi corazón está acá y quiero dar todo por la institución”, afirmó este viernes Teófilo Gutiérrez en charla con 'TyC Sports'.

En la misma entrevista, le interrogaron por su pasada en Racing, el rival más enconado de Independiente y el colombiano comentó que “yo no le debo a nadie, siempre donde he ido he dado lo mejor de mí, he retribuido con buen fútbol, con goles y amor a la camiseta que me he puesto”.

